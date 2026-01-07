“Le prime lacrime”, a Trapani la presentazione del libro di Giuseppe Marrocco

07/01/2026 11:38:00

Venerdì 16 gennaio, alle ore 17, la Biblioteca Fardelliana di Trapani ospiterà la presentazione del libro Le prime lacrime di Giuseppe Marrocco, pubblicato dalla Fondazione Nova Civitas ETS in collaborazione con il Rotary Club Trapani.

L’incontro è promosso dalla Fondazione Nova Civitas e dal Rotary Club Trapani.

A presentare e moderare l’iniziativa sarà l’on. dr. Livio Marrocco, presidente della Fondazione Nova Civitas. Il saluto e l’introduzione saranno affidati all’avv. Salvo D’Angelo. Previsti i saluti istituzionali del sindaco di Trapani Giacomo Tranchida, della prof.ssa Ornella Cottone, dirigente dell’Istituto comprensivo “Bassi-Catalano”, della prof.ssa Antonella Ursino, dirigente dell’Istituto superiore “Fardella-Ximenes”, della dr.ssa Genziana Leto, direttrice della Biblioteca Fardelliana, e del PDG Goffredo Vaccaro, assistant regional Rotary Foundation coordinator (ARRFC). La relazione conclusiva sarà curata dal prof. Tommaso Romano, che tirerà le fila di un pomeriggio dedicato alla memoria, alla scrittura e al valore della testimonianza culturale. Al termine della manifestazione sarà scoperto il busto del professor Giuseppe Marrocco, donato dalla famiglia alla Biblioteca Fardelliana.



