Piove e fa freddo. Maltempo in Sicilia: allerta gialla per vento forte e ...

07/01/2026 18:31:00

Il maltempo torna a farsi sentire in Sicilia. Una profonda area di bassa pressione in transito sul Mediterraneo meridionale sta determinando un deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche sull’Isola. Il Dipartimento regionale della Protezione civile ha diramato un’allerta gialla valida per l’intera giornata di domani, giovedì 8 gennaio.

Già dal tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 7 gennaio, sono attesi forti venti di maestrale, con raffiche che potranno raggiungere intensità di burrasca. Il peggioramento sarà accompagnato da un sensibile calo delle temperature, con valori in diminuzione anche di 8-9 gradi rispetto ai giorni precedenti, soprattutto nelle aree interne e montane.

Particolare attenzione è rivolta alle zone costiere. Le correnti nord-occidentali renderanno il mare molto mosso o agitato, con possibili mareggiate lungo i litorali più esposti. Non si escludono disagi alla navigazione e alle attività marittime.

La Protezione civile raccomanda prudenza negli spostamenti, in particolare nelle ore di punta del vento, e invita i cittadini a seguire gli aggiornamenti dei bollettini ufficiali per eventuali evoluzioni del quadro meteo. Il peggioramento segna l’ingresso in una fase più fredda e instabile della stagione invernale.



