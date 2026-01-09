Basket serie C: per la NPMarsala trasferta importante in chiave salvezza a Gioia Tauro

09/01/2026 20:30:00

La Nuova Pallacanestro Marsala è pronta a tornare in campo per il match di ritorno contro la Cestistica Gioiese, in programma domenica 11 gennaio a Gioia Tauro, nella Conference Sud – Girone P Ovest del campionato di Serie C Maschile Sicilia 2025-2026. Una sfida dal peso specifico importante per la corsa salvezza, che arriva dopo settimane complicate per i lilibetani e nel pieno della bagarre di metà stagione. Nel ricordo di una gara di andata vibrante e ricca di episodi, Marsala vuole ripartire proprio dall’energia messa in campo al PalaMedipower. A novembre i biancoblù si imposero 89-85 dopo un tiratissimo overtime, nonostante l’espulsione precoce di Nicolò Abrignani e un clima reso rovente dalle proteste verso la coppia arbitrale. Protagonista assoluto fu Justas Vieverys, autore di 27 punti con un perfetto 6/6 ai liberi, ben spalleggiato da Lorenzo Allegri (19 punti) e Antonio Donato (14 punti, anche lui impeccabile dalla lunetta), in una partita rimasta in equilibrio nei quattro periodi regolamentari (21-15, 24-16, 15-28, 16-17) e decisa nel supplementare, chiuso 13-9 per Marsala. La Gioiese, però, arriva al ritorno reduce da una prova comunque consistente sul campo del Cus Palermo, dove mercoledì 7 gennaio ha ceduto 90-80 nella quinta giornata di ritorno. La squadra calabrese ha confermato il proprio potenziale offensivo, andando in doppia cifra con Mazzarella (19 punti), Keita (18) e Vita (14), oltre al contributo di Russo, De Gregorio e Intini, ma ha pagato qualcosa nella metà campo difensiva contro un Cus in grande serata.

Guardando la classifica, il confronto di Gioia Tauro mette di fronte due formazioni invischiate nella parte bassa ma ancora in piena corsa per migliorare la propria posizione. La Cestistica Gioiese è attualmente settima con 10 punti (5 vittorie e 8 sconfitte, quoziente punti 1082 fatti e 1082 subiti, media 83,2 a gara), mentre la Nuova Pallacanestro Marsala insegue dall’ottavo posto con 6 punti, frutto di 3 successi e 9 ko e un differenziale negativo tra punti realizzati (911) e concessi (994), pari a 75,9 segnati e 82,8 incassati di media. Per i lilibetani, dunque, un colpo esterno avrebbe il doppio valore di rilanciare la classifica e ribaltare la dinamica delle ultime giornate, segnate da una striscia di cinque sconfitte consecutive. Sul parquet di Gioia Tauro serviranno attenzione difensiva sui calabresi e la capacità di replicare la solidità offensiva mostrata all’andata, quando Marsala seppe trovare protagonisti diversi nei momenti chiave. La sfida con la Cestistica Gioiese diventa così uno snodo delicato per il prosieguo del campionato: una partita che vale ben più dei due punti in palio, in termini di fiducia, scontro diretto e morale di un gruppo deciso a rimettersi in marcia.



