Operaio di 69 anni muore cadendo da quattro metri in un capannone

L’auto elettrica tra ideologia e realtà: il difficile...
Negli ultimi anni, l’auto elettrica è diventata il simbolo di una nuova era. Per molti, rappresenta la chiave della transizione ecologica, l’alternativa “pulita” che salverà il pianeta e...
Un’altra morte sul lavoro in Sicilia. Un operaio di 69 anni ha perso la vita nel pomeriggio di oggi a Valdina, nel Messinese, dopo essere caduto da un’altezza di circa quattro metri all’interno di un capannone industriale.
L’incidente si è verificato intorno alle 15, in un’azienda specializzata nella produzione di materiali per l’edilizia. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava effettuando operazioni di saldatura su strutture metalliche quando, per cause ancora da accertare, è precipitato nel vuoto.
Immediato l’intervento dei sanitari del 118, ma le condizioni del lavoratore sono apparse da subito gravissime. Ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile e per l’operaio non c’è stato nulla da fare.
La vittima era originaria della Campania. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Milazzo, che stanno conducendo le indagini insieme allo Spresal, il Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro. Gli accertamenti serviranno a chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e a verificare il rispetto delle normative sulla sicurezza all’interno dell’azienda.
Un ennesimo episodio che riporta al centro il tema delle morti bianche e della tutela dei lavoratori, soprattutto nei settori ad alto rischio.
Migliorano sensibilmente le condizioni di Giovanni Giacalone, il 23enne mazarese rimasto gravemente ferito lo scorso 28 dicembre durante un’aggressione avvenuta nei pressi di un locale del lungomare di Mazara del Vallo.Il giovane si trovava...
L’ecosistema delle criptovalute ha superato la fase di nicchia per affermarsi come un attore cruciale nel panorama finanziario globale. Quello che un tempo era percepito come un esperimento tecnologico è oggi un...
E' il 9 Gennaio 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo, ed i titoli dei quotidiani. • Il Venezuela ha liberato due prigionieri italiani, Luigi Gasperin e Biagio Pilieri. Ma non ancora Alberto Trentini. Il governo venezuelano...
