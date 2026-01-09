Operaio di 69 anni muore cadendo da quattro metri in un capannone

09/01/2026 09:58:00

Un’altra morte sul lavoro in Sicilia. Un operaio di 69 anni ha perso la vita nel pomeriggio di oggi a Valdina, nel Messinese, dopo essere caduto da un’altezza di circa quattro metri all’interno di un capannone industriale.

L’incidente si è verificato intorno alle 15, in un’azienda specializzata nella produzione di materiali per l’edilizia. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava effettuando operazioni di saldatura su strutture metalliche quando, per cause ancora da accertare, è precipitato nel vuoto.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, ma le condizioni del lavoratore sono apparse da subito gravissime. Ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile e per l’operaio non c’è stato nulla da fare.

La vittima era originaria della Campania. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Milazzo, che stanno conducendo le indagini insieme allo Spresal, il Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro. Gli accertamenti serviranno a chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e a verificare il rispetto delle normative sulla sicurezza all’interno dell’azienda.

Un ennesimo episodio che riporta al centro il tema delle morti bianche e della tutela dei lavoratori, soprattutto nei settori ad alto rischio.



