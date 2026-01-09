Sezioni
Cronaca
09/01/2026 12:36:00

Spaccio di droga, arrestata una donna ad Alcamo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-01-2026/1767958769-0-spaccio-di-droga-arrestata-una-donna-ad-alcamo.jpg

I Carabinieri della Compagnia di Alcamo hanno arrestato in flagranza di reato, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, una 44enne sorpresa a detenere droga in casa.


I militari dell’Arma, nel corso di una perquisizione presso l’abitazione della donna, hanno trovato e sequestrato:
-  quarantaquattro grammi di marijuana divisa in trentadue dosi,
-  trentadue dosi di cocaina del peso complessivo di circa otto grammi,
-  cinque grammi di sostanza stupefacente del tipo crack suddivisa in sedici dosi,
- la somma contante di €750,00 verosimilmente provente dell’attività di spaccio.
 

All’esito dell’udienza di convalida dell’arresto, nei confronti della donna è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.
 









