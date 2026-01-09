Spaccio di droga, arrestata una donna ad Alcamo

L’auto elettrica tra ideologia e realtà: il difficile...
Negli ultimi anni, l’auto elettrica è diventata il simbolo di una nuova era. Per molti, rappresenta la chiave della transizione ecologica, l’alternativa “pulita” che salverà il pianeta e...
I Carabinieri della Compagnia di Alcamo hanno arrestato in flagranza di reato, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, una 44enne sorpresa a detenere droga in casa.
I militari dell’Arma, nel corso di una perquisizione presso l’abitazione della donna, hanno trovato e sequestrato:
- quarantaquattro grammi di marijuana divisa in trentadue dosi,
- trentadue dosi di cocaina del peso complessivo di circa otto grammi,
- cinque grammi di sostanza stupefacente del tipo crack suddivisa in sedici dosi,
- la somma contante di €750,00 verosimilmente provente dell’attività di spaccio.
All’esito dell’udienza di convalida dell’arresto, nei confronti della donna è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.
Migliorano sensibilmente le condizioni di Giovanni Giacalone, il 23enne mazarese rimasto gravemente ferito lo scorso 28 dicembre durante un’aggressione avvenuta nei pressi di un locale del lungomare di Mazara del Vallo.Il giovane si trovava...
L’ecosistema delle criptovalute ha superato la fase di nicchia per affermarsi come un attore cruciale nel panorama finanziario globale. Quello che un tempo era percepito come un esperimento tecnologico è oggi un...
E' il 9 Gennaio 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo, ed i titoli dei quotidiani. • Il Venezuela ha liberato due prigionieri italiani, Luigi Gasperin e Biagio Pilieri. Ma non ancora Alberto Trentini. Il governo venezuelano...
