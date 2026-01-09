Sezioni
Politica

09/01/2026 12:18:00

Massimo Grillo: "Con me Marsala ha recuperato il suo antico splendore"

Marsala ha recuperato il suo antico splendore. A dirlo, nero su bianco, è il sindaco Massimo Grillo, che in una nota dal tono solenne – e decisamente autocelebrativo – annuncia un evento pubblico al Cinema Golden per presentare simboli e liste che lo sosterranno alle prossime amministrative.

 

L’appuntamento è fissato per sabato 17 gennaio alle 10:30. Sarà la convention del movimento “Liberi” e della coalizione che ruota attorno al sindaco uscente, chiamata a mostrare muscoli politici in una fase tutt’altro che semplice. Grillo, infatti, appare sempre più schiacciato dentro un centrodestra in evidente fibrillazione: da un lato avanza la candidatura di Enzo Sturiano, sostenuta da pezzi importanti dello schieramento; dall’altro resta sullo sfondo, ma ancora in campo, Nicola Fici. Il risultato è un sindaco che prova a tenere il centro del ring, mentre attorno si moltiplicano i contendenti.

 

Nella sua dichiarazione Grillo si dice osservatore attento delle “dinamiche interne ai partiti del centrodestra”, definite fisiologiche e legittime. Anzi, accoglie con comprensione anche l’ipotesi che Forza Italia possa esprimere una propria candidatura autonoma. Ma il messaggio vero è un altro: il baricentro del confronto, per il sindaco, deve restare la sua amministrazione e i “risultati straordinari” raggiunti.

 

Il riferimento è alla trasformazione del waterfront, alla rigenerazione urbana e a un’idea di città che – nelle parole del primo cittadino – starebbe finalmente ritrovando splendore, modernità e coerenza con la propria storia. Sabato, promette Grillo, saranno resi pubblici i risultati amministrativi e una bozza programmatica da offrire al centrodestra come base di confronto e convergenza.

 

L’invito è esteso a tutte le forze della coalizione, Forza Italia compresa, per un confronto “trasparente e costruttivo”. Parole che suonano come un appello all’unità, ma anche come una mossa politica per rimettersi al centro del gioco mentre la partita delle candidature entra nel vivo.

 

“Marsala merita stabilità, visione e unità”, scrive Grillo. E conclude con una frase che è già slogan elettorale: il cambiamento è in corso, appartiene a tutti e va custodito. Resta da capire se questo racconto basterà a tenere insieme un centrodestra sempre più affollato di aspiranti sindaci – e sempre meno disposto a riconoscere un’unica regia.









