Selinunte, i presepi della pace: i vincitori

La pace come tema educativo, il presepe come linguaggio universale. Si è conclusa il 6 gennaio, a Marinella di Selinunte, la seconda mostra–concorso dei presepi promossa dall’Associazione Pammilo a.p.s., che ha coinvolto scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio.
La cerimonia di premiazione, ospitata nel vecchio magazzino della famiglia Asaro, ha visto la partecipazione del sindaco di Castelvetrano Giovanni Lentini, di rappresentanti del mondo scolastico e associativo e di numerosi studenti.
A conquistare il primo premio è stato il presepe realizzato dagli alunni della Scuola Primaria e della Scuola dell’Infanzia del plesso San Giovanni Bosco dell’Istituto Comprensivo Di Matteo.
L’opera, interamente costruita con materiali di riciclo, ha colpito la giuria per la forza del messaggio: la Natività è stata affiancata al paesaggio contemporaneo della Palestina e di Gaza, creando un parallelismo potente tra il racconto evangelico e le sofferenze del presente.
Un presepe che trasforma la tradizione in strumento di lettura dell’attualità, invitando a riflettere sul significato autentico della pace, dell’accoglienza e della tutela dell’umanità ferita.
Ottimo risultato anche per l’Istituto Comprensivo Lombardo Radice Pappalardo, che ha ottenuto due piazzamenti sul podio.
Il secondo premio è stato assegnato al presepe realizzato dalle classi terze, dalla seconda B e dalle classi prime del plesso Verga della scuola primaria. L’opera si è distinta per originalità, valore simbolico e attenzione alla sostenibilità: gli angeli sono stati creati con bottiglie di plastica riciclate, decorate con colori e messaggi ispirati ai valori della pace, della solidarietà e del rispetto.
Il lavoro è stato curato dagli alunni insieme ai docenti Varvaro, Maggio, Marrone, Napoli, Caracci, Fontana, Impallari, Zarzana, Randazzo, Falcetta, Marchese, Piazza, Gioia e Ognibene.
Il terzo premio è andato invece al presepe del plesso Pappalardo della scuola secondaria di primo grado, realizzato con l’uso di tecnologie di stampa 3D dagli studenti e dai docenti Gerardi e Sinacori. Un’opera che ha saputo coniugare tradizione e innovazione, accompagnata da un messaggio che identifica la scuola come “famiglia” riunita attorno al presepe, custode di pace, rispetto e attenzione verso il prossimo.
Nel corso della cerimonia, il sindaco Lentini ha sottolineato la difficoltà di esprimere una preferenza, vista l’elevata qualità di tutti i lavori presentati. Un giudizio condiviso anche dal mondo scolastico, che ha evidenziato come la mostra abbia centrato il bisogno di pace del momento storico attuale.
L’iniziativa, dedicata al tema “La pace nel mondo”, ha trasformato il Natale di Selinunte in un percorso collettivo di riflessione, creatività e cittadinanza attiva, premiando non solo i vincitori ma l’impegno educativo di tutte le scuole partecipanti.
Un presepe alla volta, anche da qui, passa l’idea che la pace non sia solo un augurio, ma una responsabilità da costruire insieme.
