Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Cartolina da Marsala
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Sport

» CALCIO A 5
10/01/2026 12:00:00

Calcio a 5: il Marsala Futsal inizia il 2026 da Acri cercando la vittoria

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-01-2026/calcio-a-5-il-marsala-futsal-inizia-il-2026-da-acri-cercando-la-vittoria-450.jpg

Sabato 10 gennaio, si ritorna in campo dopo la pausa natalizia, con il Campionato di serie A2 Calcio a 5. Il Marsala Futsal è atteso sul campo del Città di Acri per l’11ª giornata del Girone D, seconda gara di ritorno. Si giocherà alle ore 15. A parlare nel pregara sono Capitan Alessandro Patti e Matteo De Bartoli. “Stiamo preparando la gara al meglio già da oltre una settimana, allenandoci ogni giorno - afferma Patti -. Ci andremo a prendere quello che ci aspetta, sabato. Sarà una gara intensa perchè l’Acri ha bisogno di punti e in casa ne vorranno guadagnare. Noi andremo lì per cercare di prenderci i 3 punti e guadagnare posizioni. Le feste sono finite e stiamo lavorando bene, stiamo bene, quindi i buoni propositi ci sono tutti”.

A Patti fa eco De Bartoli: “Col mister stiamo provando diverse tattiche e modi di gioco e sabato andremo a giocare una bella partita, tosta, come tutte le altre, essendo un Campionato molto competitivo, l’Acri lo abbiamo incontrato alla seconda gara del girone di andata, non dico che abbiamo avuto difficoltà ma è stata una partita che abbiamo vinto a denti stretti e per questo stiamo preparando bene la prossima sfida contro di loro. Al momento ho recuperato la mia forma fisica, dopo un infortunio, grazie allo staff medico e al preparatore atletico, mi sento pronto e carico, già col Mazara sono riuscito ad andare in rete. La vetta la vediamo, non abbiamo paura di essere tra le prime quattro in classifica”.

Nel frattempo in società arrivano due nuovi importanti innesti: in prima squadra torna uno dei baluardi del Marsala Futsal del successo in B e del successivo passaggio in A2, Christian Pierro; nell’Under 19 arriva Alejandro Acosta Espina, giovane talento spagnolo classe 2006, che vestirà i nostri colori nella stagione in corso con l’Under 19 Nazionale. Mancino, cresciuto nel settore futsal di Cádiz, Alejandro arriva a Marsala portando con sé un percorso di crescita costante e strutturato, maturato in importanti realtà del futsal andaluso. Questi gli arbitri che dirigeranno la gara Città di Acri-Marsala Futsal 2012: Marco Bartoli (sez. Nocera Inferiore) Arbitro 1, Pierpaolo Calenzo (sez. Formia) Arbitro 2, Matteo Speziale (sez. Cosenza) crono. 









Native | 07/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/1767601443-0-l-auto-elettrica-tra-ideologia-e-realta-il-difficile-equilibrio-della-transizione-ecologica.png

L’auto elettrica tra ideologia e realtà: il difficile...

Native | 05/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/1767624582-0-oltre-la-volatilita-evoluzione-e-maturita-dei-mercati-digitali.jpg

Oltre la volatilità: evoluzione e maturità dei mercati...

Native | 05/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/1767610843-0-saldi-invernali-da-katia-store-fino-al-40-sulla-collezione-stagionale.jpg

Saldi invernali da Katia Store: fino al 40% sulla collezione stagionale