Fischnaller sbaglia il rigore e il Trapani perde a Latina

L’auto elettrica tra ideologia e realtà: il difficile...
Negli ultimi anni, l’auto elettrica è diventata il simbolo di una nuova era. Per molti, rappresenta la chiave della transizione ecologica, l’alternativa “pulita” che salverà il pianeta e...
Una sconfitta che brucia per il Trapani, battuto 2-1 dal Latina per la ventunesima giornata del campionato di serie C. Una battuta d'arresto pesante, perché quella contro i pontini era diventato uno scontro diretto dopo la nuova penalizzazione di 7 punti che hanno fatto scivolare indietro i granata fino alla zona play-out, con gli stessi punti proprio del Latina.
L'allenatore Aronica ha scelto una squadra offensiva, con l'intento di mettere in difficoltà i laziali, ma il risultato finale non lo ha premiato, anche se il Trapani non ha demeritato.
Decisivi, come spesso accade nel calcio, gli episodi, con il Latina che trasforma il calcio di rigore del 2-1, mentre il Trapani fallisce con Fischnaller quello del possibile 2-2 quando ancora c'erano da giocare più di 40 minuti.
I padroni di casa hanno sbloccato il punteggio con Giacomo Parigi, con un preciso colpo di testa dopo 20 minuti, ma il Trapani non si è scomposto ed ha continuato la sua azione, trovando il gol del pareggio al 30' con Salines.
La partita, pur non spettacolare, vive di capovolgimenti di fronte e al 34' l'arbitro assegna il rigore al Latina per un fallo di Motoc in area. Ad incaricarsi della trasformazioe è Parigi che sigla la sua doppietta, riportando avanti il Latina.
Il Trapani avrebbe potuto chiudere il primo tempo in parità, ma il tiro di Kirwan incoccia la traversa e termina la sua corsa fuori, così, all'intervallo, i granata sono sotto nel punteggio.
La grande occasione per pareggiare arriva al 50' quando Fischnaller si incaricca della battuta di un calcio di rigore assegnato ai granata per un fallo di mano, ma il tiro dell'attaccante trapanese viene respinto dal portiere di casa.
La partita piano piano si spegne e vive di un paio di potenziali occasioni costruite dal Trapani, ancorea con Fischnaller e poi con Benedetti, ma il punteggio non cambia più e per il Trapani arriva la seconda sconfitta nelle ultime tre partite.
Una mini-serie negativa che, sommata alla nuova penalizzazione di 7 punti, lascia i granata in zona playout, in attesa delle gare che completeranno il turno.
Negli ultimi anni, l’auto elettrica è diventata il simbolo di una nuova era. Per molti, rappresenta la chiave della transizione ecologica, l’alternativa “pulita” che salverà il pianeta e...
Il campionato di Eccellenza non concede tregua e per il Marsala 1912 la seconda giornata del girone di ritorno somiglia molto a un bivio decisivo. Dopo il pareggio interno contro lo Sciacca, i lilibetani sono chiamati nel prossimo turno ad una prova...
L’ecosistema delle criptovalute ha superato la fase di nicchia per affermarsi come un attore cruciale nel panorama finanziario globale. Quello che un tempo era percepito come un esperimento tecnologico è oggi un...
Sette punti di penalizzazione che, sommati agli 8 di inizio stagione, portato il totale a 15. E' la sentenza del Tribunale Federale sul deferimento del Trapani calcio. Una vera e propria stangata per la società granata ed i risvolti in...
I saldi invernali entrano nel vivo anche da Katia Store, con sconti fino al 40% attivi sia online che nei punti vendita. L’offerta riguarda una selezione ampia di articoli uomo e donna, con il meglio degli accessori e della...