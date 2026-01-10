Fischnaller sbaglia il rigore e il Trapani perde a Latina

10/01/2026 17:07:00

Una sconfitta che brucia per il Trapani, battuto 2-1 dal Latina per la ventunesima giornata del campionato di serie C. Una battuta d'arresto pesante, perché quella contro i pontini era diventato uno scontro diretto dopo la nuova penalizzazione di 7 punti che hanno fatto scivolare indietro i granata fino alla zona play-out, con gli stessi punti proprio del Latina.

L'allenatore Aronica ha scelto una squadra offensiva, con l'intento di mettere in difficoltà i laziali, ma il risultato finale non lo ha premiato, anche se il Trapani non ha demeritato.

Decisivi, come spesso accade nel calcio, gli episodi, con il Latina che trasforma il calcio di rigore del 2-1, mentre il Trapani fallisce con Fischnaller quello del possibile 2-2 quando ancora c'erano da giocare più di 40 minuti.

I padroni di casa hanno sbloccato il punteggio con Giacomo Parigi, con un preciso colpo di testa dopo 20 minuti, ma il Trapani non si è scomposto ed ha continuato la sua azione, trovando il gol del pareggio al 30' con Salines.

La partita, pur non spettacolare, vive di capovolgimenti di fronte e al 34' l'arbitro assegna il rigore al Latina per un fallo di Motoc in area. Ad incaricarsi della trasformazioe è Parigi che sigla la sua doppietta, riportando avanti il Latina.

Il Trapani avrebbe potuto chiudere il primo tempo in parità, ma il tiro di Kirwan incoccia la traversa e termina la sua corsa fuori, così, all'intervallo, i granata sono sotto nel punteggio.

La grande occasione per pareggiare arriva al 50' quando Fischnaller si incaricca della battuta di un calcio di rigore assegnato ai granata per un fallo di mano, ma il tiro dell'attaccante trapanese viene respinto dal portiere di casa.

La partita piano piano si spegne e vive di un paio di potenziali occasioni costruite dal Trapani, ancorea con Fischnaller e poi con Benedetti, ma il punteggio non cambia più e per il Trapani arriva la seconda sconfitta nelle ultime tre partite.

Una mini-serie negativa che, sommata alla nuova penalizzazione di 7 punti, lascia i granata in zona playout, in attesa delle gare che completeranno il turno.



