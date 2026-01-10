Missione Kamarat per il Marsala 1912 tra solidità societaria ed il sogno Serie D

10/01/2026 07:00:00

Il campionato di Eccellenza non concede tregua e per il Marsala 1912 la seconda giornata del girone di ritorno somiglia molto a un bivio decisivo. Dopo il pareggio interno contro lo Sciacca, i lilibetani sono chiamati nel prossimo turno ad una prova di forza e di carattere nella trasferta contro il Kamarat. Una sfida d'alta quota, non solo per la posizione geografica della cittadina montana, ma per il peso specifico che i tre punti avranno sulla corsa allaserie D. Non sarà una passeggiata, il Kamarat arriva a questo appuntamento con il morale alle stelle e la consapevolezza di chi sa far male, le recenti vittorie esterne contro la capolista Licata ed il Città di San Vito Lo Capo hanno mandato un segnale chiaro, non solo al Marsala, ma a tutto il girone. All’andata, al Nino Lombardo Angotta, finì 2-1 per gli azzurri grazie alle firme di Sferruzza e Costa, prima che la rete di Cuffaro nel finale trasformasse gli ultimi minuti in pura sofferenza. Domenica a Cammarata il copione dovrà essere diverso, servirà un Marsala cinico, capace di reggere l’urto di un ambiente caldo e di una squadra che ha già dimostrato di non temere il blasone delle grandi.

Mentre la squadra prepara la battaglia sul campo, la società blinda il proprio futuro. In settimana è stata ufficializzata l'acquisizione da parte del Presidente Angelo Casa delle quote appartenute al Vice Presidente Filippo Di Maggio. Un'operazione che rafforza il progetto azzurro, Di Maggio, infatti, resta saldamente al suo posto come Vice Presidente, confermando un legame indissolubile con i colori lilibetani. La scelta del Presidente Casa di continuare a puntare sulle qualità umane e professionali di Di Maggio testimonia una stabilità societaria che è merce rara in queste categorie e che funge da scudo per lo spogliatoio guidato da Mister Chinnici.

Il vero motore del Marsala, però, resta la sua gente. Nonostante la distanza e le insidie della trasferta, è prevista una massiccia partecipazione di tifosi lilibetani che assieperanno il settore ospiti per spingere i propri beniamini. È un legame viscerale, una passione che si nutre di chilometri e sostegno ai colori azzurri. I tifosi sanno che questo è il momento di stringersi attorno alla maglia, quel dodicesimo uomo che non è un modo di dire, ma una realtà che percorre strade ed abita spalti. La classifica, impietosa, non permette calcoli, con il Licata impegnato a Bagheria, il rischio che la forbice di punti si allarghi ulteriormente è concreto. Una vittoria lilibetana ridarebbe fiato alle ambizioni di alta, anzi altissima classifica, mentre un passo falso rischierebbe di creare un gap difficile da colmare psicologicamente e tecnicamente. Mister Chinnici lo sa, a Cammarata servirà il cuore del Marsala più bello, quello che non ha paura di lottare su ogni pallone per riportare a Capo Boeo un risultato che abbia il profumo dei tre punti.



