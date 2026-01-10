10 Gennaio: arresti per Crans - Montana, Mattarella in Svizzera, terremoto, parla Meloni

10/01/2026 07:46:00

E' il 10 Gennaio 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Jacques Moretti, il proprietario del Constellation di Crans-Montana, è stato arrestato. La moglie Jessica, che è finita ai domiciliari, dopo sei ore di interrogatorio ha chiesto scusa in lacrime ai giornalisti

• Ieri Mattarella era in Svizzera per abbracciare i familiari dei feriti di Crans-Montana e assistere alla commemorazione delle vittime

• Alle 5.53 di questa mattina una forte scossa di terremoto ha fatto tremare la Calabria e la Sicilia. Al momento non si hanno notizie di danni o feriti. Qui i particolari.

• È ancora attesa per le liberazioni di Alberto Trentini e Mario Burlò. Sul loro rilascio però Meloni si dice «fiduciosa»



• Ieri c’è stata la quarta conferenza stampa di Giorgia Meloni. Per tre ore ha risposto alle 40 domande dei giornalisti. Tra i temi affrontati: Venezuela, Russia, giustizia, sanità, sicurezza e tasse

• Continuano le proteste in Iran. Sui social donne senza velo con la sigaretta incendiano foto della Guida Suprema. A oggi i morti sono 51, gli arrestati 2.700. Per Khamenei i manifestanti vogliono solo compiacere Trump

• Gli Usa hanno sequestrato una quinta petroliera nel Mar dei Caraibi. Anche questa farebbe parte della flotta ombra russa

• Saranno gli Usa a decidere quali aziende petrolifere potranno investire in Venezuela. L’ad Descslzi ha detto che Eni è «pronta a investire». ExxonMobil preferisce aspettare che nel Paese ci siano «protezioni per gli investimenti duraturi»

• Trump insiste sulla Groenlandia: «La prenderemo con le buone o con le cattive»

• In un’intervista con Repubblica il presidente colombiano Gustavo Petro ha detto che Trump «stava pensando qualcosa di brutto in Colombia»

• Terzo giorno di proteste negli Usa in seguito all’uccisione di Renee Good. Ieri sera è spuntato un video in cui, pochi minuti prima di venire uccisa, la donna diceva a un agente: «Amico, non sono arrabbiata con te»

• La Russia ha lanciato su Leopoli un missile Oreshnik, uno di quelli capaci di trasportare testate nucleari

• Costa e von der Leyen sono andati a Damasco e hanno promesso 620 milioni di euro per la transizione democratica in Siria. E, mentre ad Aleppo si continua a combattere, al-Sharaa ha chiamato il leader curdo Barzani per assicurargli che proteggerà i diritti della sua minoranza

• Con il sì dell’Italia arriva il primo via libera al Mercosur. E, in segno di protesta, a Parigi e a Milano sono tornati i trattori

• A Treviso una coppia è stata condannata per «culpa in educando» a risarcire una ragazza che nel 2012, quando aveva solo 10 anni, fu stuprata dal loro figlio, che all’epoca aveva 16 anni

• L’architetto Stefano Boeri e altre sei persone del comune di Milano andranno a processo per presunti abusi edilizi durante la costruzione del BoscoNavigli

• La Cassazione ha respinto il ricorso presentato dalla difesa di Alemanno contro la condanna a 22 mesi di reclusione per traffico di influenze

• Primi segnali di ripresa per l’economia tedesca. A novembre gli ordini del manifatturiero sono aumentati del 5,6 per cento

• Stamattina, alle semifinali di Hong Kong Musetti scende in campo contro Rublev. Se vincerà, sarà il terzo italiano a entrare nella top five

• Alle 8, a Seul, Sinner affronta Alcaraz nel «Super-Match» di esibizione, il primo dell’anno

• In Germania 50 pecore sono entrate in un supermercato Penny. Il gestore non presenterà denunce. Anzi ha ringraziato il pastore per la pubblicità

• Nelle prossime ore in Italia il termometro scenderà anche a -20 gradi (a Livigno). Sottozero tutta la fascia appenninica fino in Calabria

• L’infettivologo Matteo Bassetti porterà Heather Parisi in tribunale. Lui aveva dato del «no vax terrapiattista» a Kennedy jr., e perciò lei aveva chiesto a Trump di metterlo «al confino» (tutto il botta e risposta si era svolto su X)

• Caso Schiff, assolti gli otto commilitoni perché «non ci furono lesioni ma solo percosse»

• Lo champagne e i liquori della Gintoneria di Davide Lacerenza sono all’asta da ieri (fino al 30 gennaio)

• A Catania 15 persone sono state arrestate per una corsa clandestina di cavalli. Tra i fermati anche due minorenni che dovevano incitare gli animali

• Lo scrittore franco-algerino Boualem Sansal si candida per entrare tra fli immortels dell’Académie française

• Dopo 55 anni la Washington National Opera lascerà il Kennedy Center. Una clamorosa decisione, arrivata un mese dopo che Trump aveva aggiunto il suo nome all’intitolazione del centro

• Sono morti l’attore comico statunitense Richard Dimitri (83 anni), il pediatra Gianpaolo Donzelli (79), Nkanu Nnamdi Esege (21 mesi), uno dei due figli gemelli della scrittrice nigeriana Chimamanda Ngozi, Adichie Philippe Junot, primo marito di Caroline di Monaco (86 anni)



Titoli

Corriere della Sera: Meloni, stoccata alle toghe

la Repubblica: Meloni contro i giudici

La Stampa: Meloni: certi giudici fermano il nostro lavoro

Il Sole 24 Ore: Meloni: piano casa con 100 mila / alloggi a prezzi calmierati in 10 anni

Avvenire: La linea Meloni

Il Messaggero: Crans, arrestati i titolari del bar

Il Giornale: Dossieropoli, via all’indagine

Qn: Sicurezza, Meloni attacca / «Le toghe vanificano il lavoro»

Il Fatto: Nordio dimezza gli arresti / e Meloni incolpa i giudici

Libero: Giorgia svela il piano per il 2026

La Verità: «Sicurezza Meloni ammette: / «Serve di più, ma i giudici...»

Il Mattino: Meloni: «Sarà l’anno della crescita»

il Quotidiano del Sud: Meloni, schiaffo ai magistrati

il manifesto: Fumo / e fiamma

Domani: Meloni balla sempre con Trump / «Salari e reati? Colpa degli altri»



