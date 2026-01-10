Scuola, ad Erice il IV Seminario Interregionale del Liceo del Made in Italy

L’auto elettrica tra ideologia e realtà: il difficile...
Nella prestigiosa cornice di Palazzo Sales dell'Istituto "Ignazio e Vincenzo Florio" di Erice, si è svolto il IV Seminario Interregionale di presentazione del Liceo del Made in Italy, un appuntamento di rilievo nazionale dedicato alla diffusione e all’approfondimento del nuovo percorso liceale promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. A rappresentare il MIM c’era la Dirigente tecnica Flaminia Giorda, per l’Usr Sicilia ha portato il saluto del DG Filippo Serra la Dirigente tecnica Viviana Assenza, e per l'Ambito di Trapani il Dirigente, dott. Davide Nugnes.
Nel corso dell’incontro sono state presentate le Linee guida e gli orientamenti per il Liceo del Made in Italy, offrendo a dirigenti scolastici, docenti e operatori del settore strumenti concreti per la progettazione didattica, l’orientamento degli studenti e il raccordo con il mondo delle imprese e delle eccellenze produttive del territorio. Durante il seminario è stata anche presentato come buona prassi un percorso didattico- laboratoriale del Liceo del Made in Italy dell'Istituto ‘Florio’ dalla dirigente scolastica Pina Mandina.
Nel corso della giornata, dopo la sessione plenaria con gli interventi dei relatori e degli esperti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, i dirigenti scolastici e i docenti partecipanti sono stati coinvolti in una seconda fase laboratoriale, articolata in due laboratori formativi: uno di area umanistica e uno di area giuridico-economica, entrambi fortemente caratterizzanti il profilo culturale e didattico del Liceo del Made in Italy. Questi i relatori e gli esperti intervenuti:
Flaminia Giorda, Dirigente tecnico – Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Coordinatrice nazionale Servizio Ispettivo, Coordinatrice Struttura tecnica Esami di Stato; Clelia Magnolini - Dirigente tecnico – Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione; Marina Imperato, Relatore esperto del MIM, Carla Guetti, Relatore esperto del MIM; Domenica Di Sorbo, già Dirigente Tecnico; Anna Maria Zilli, Dirigente scolastico in comando presso Ufficio III MIM.
I laboratori hanno rappresentato un momento operativo di confronto e progettazione condivisa, finalizzato alla costruzione di percorsi interdisciplinari, allo scambio di buone pratiche e alla sperimentazione di metodologie innovative, in coerenza con le finalità orientative e professionalizzanti del nuovo indirizzo.
Il seminario ha registrato una grandissima partecipazione: numerosi i rappresentanti delle scuole provenienti da tutta la Regione in presenza, a cui si è affiancata una significativa adesione da fuori Regione in modalità online, a conferma dell’interesse crescente verso questo nuovo indirizzo di studi.
Un motivo di particolare orgoglio è rappresentato dal fatto che la scuola organizzatrice, l’Istituto Superiore ‘Florio’ di Erice, è stata individuata come scuola polo per le regioni Sicilia e Sardegna all’interno della Rete nazionale dei Licei del Made in Italy ed è stata delegata dal MIM a ospitare il IV seminario interregionale, dopo le precedenti tappe nazionali, tra cui Verona in occasione di Job&Orienta.
L’evento di Erice si configura, quindi, come un momento strategico di confronto e crescita, rafforzando il ruolo del Liceo del Made in Italy come modello educativo capace di coniugare cultura, territorio, innovazione e identità produttiva del Paese.
