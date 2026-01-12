Trent’anni di Saline: la Riserva raccontata in città tra natura e fragilità

L’auto elettrica tra ideologia e realtà: il difficile...
Negli ultimi anni, l’auto elettrica è diventata il simbolo di una nuova era. Per molti, rappresenta la chiave della transizione ecologica, l’alternativa “pulita” che salverà il pianeta e...
La storia e la natura delle Saline di Trapani e Paceco arrivano nel centro della città con una mostra fotografica ospitata a Palazzo Cavarretta. L’esposizione ha chiuso l’anno delle celebrazioni per i trent’anni dell’area protetta, richiamando cittadini, turisti e scuole.
«Questa mostra è servita a raccontare non solo i risultati, ma anche la fragilità di un ecosistema che risente di ciò che accade intorno», ha spiegato la direttrice della Riserva, Silvana Piacentino. «La tutela è un lavoro quotidiano e oggi si apre anche una riflessione sul recupero dei mulini e sul valore del sale, parte dell’identità di questo paesaggio».
Trent’anni di lavoro silenzioso
Istituita nel 1995 dalla Regione Siciliana e gestita dal WWF Italia dal 1996, la Riserva racconta una trasformazione profonda del territorio. Un percorso fatto di tutela, controllo e monitoraggio che ha ridotto le pressioni ambientali e favorito il recupero degli equilibri naturali.
Un patrimonio naturale unico
Oggi l’area è sito Ramsar, parte della Rete Natura 2000 e candidata a Riserva della Biosfera MAB UNESCO. I numeri parlano chiaro: oltre 240 specie di uccelli, più di 400 specie vegetali e un aumento delle specie nidificanti, in un delicato equilibrio tra biodiversità e attività salinara.
Le immagini come memoria viva
La mostra ha raccolto scatti di fotografi, associazioni e professionisti che vivono le saline ogni giorno. Un racconto visivo che restituisce non solo la bellezza del paesaggio, ma anche la sua identità storica, architettonica ed etno-antropologica.
Il futuro passa dai mulini
Accanto ai risultati positivi resta aperto il tema del degrado dei mulini a vento, simbolo delle saline. Un nodo irrisolto che la mostra ha voluto riportare all’attenzione, ricordando che la tutela della natura passa anche dal recupero del patrimonio culturale e produttivo legato al sale.
Negli ultimi anni, l’auto elettrica è diventata il simbolo di una nuova era. Per molti, rappresenta la chiave della transizione ecologica, l’alternativa “pulita” che salverà il pianeta e...
La Regione Siciliana ha stanziato l’ennesima cifra importante — ben 526.000 euro — per trasportare a discarica la posidonia tirata fuori dalle acque del porticciolo di Marinella di Selinunte. La possibilità di...
L’ecosistema delle criptovalute ha superato la fase di nicchia per affermarsi come un attore cruciale nel panorama finanziario globale. Quello che un tempo era percepito come un esperimento tecnologico è oggi un...
Il vento non ha fatto sconti. Tra ieri pomeriggio e la serata, il Maestrale ha colpito duro Trapani e il territorio provinciale, con raffiche comprese tra 80 e 90 km/h, localmente superiori lungo la fascia costiera esposta a ovest e nord-ovest....
I saldi invernali entrano nel vivo anche da Katia Store, con sconti fino al 40% attivi sia online che nei punti vendita. L’offerta riguarda una selezione ampia di articoli uomo e donna, con il meglio degli accessori e della...