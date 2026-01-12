Faraone lancia Casa riformista, replica di Grande Sicilia

L’auto elettrica tra ideologia e realtà: il difficile...
Negli ultimi anni, l’auto elettrica è diventata il simbolo di una nuova era. Per molti, rappresenta la chiave della transizione ecologica, l’alternativa “pulita” che salverà il pianeta e...
Fumata nera nella Dc sulla successione a Totò Cuffaro. Il Consiglio nazionale del partito, convocato sabato a Roma dal segretario facente funzioni Gianpiero Samorì, non ha potuto procedere all’elezione del nuovo leader per l’assenza del quorum previsto dallo statuto. La scelta è stata quindi rinviata, con una nuova riunione fissata tra circa quindici giorni.
Secondo quanto trapela da ambienti interni al partito, nel corso del confronto un gruppo di dirigenti siciliani vicini a Stefano Cirillo, sospeso da Samorì dall’incarico di segretario regionale per presunte irregolarità nella gestione dei bilanci e presente ai lavori, avrebbe avanzato una candidatura per la guida della Dc. Tuttavia, non essendoci i numeri per votare, si sarebbe fatta strada l’ipotesi alternativa di nominare due vicesegretari, indicati dall’area siciliana, da affiancare a Samorì con pari attribuzioni. Una soluzione che, però, non avrebbe trovato il consenso della delegazione siciliana arrivata a Roma.
La mancanza di un’intesa politica ha così portato alla chiusura dei lavori: dopo oltre sei ore di discussione, il presidente Gaetano Grassi ha aggiornato la seduta senza alcuna decisione formale.
Nasce Casa riformista
Sabato mattina, a Palermo, il vicepresidente nazionale di Italia Viva, Davide Faraone, ha presentato “Casa riformista”, il centro che guarda a sinistra. Il nuovo contenitore politico ha l’ambizione, insieme alle altre sigle di sinistra, di costruire l’alternativa all’attuale governo regionale, guidato da Renato Schifani, e di essere alternativa anche a Giorgia Meloni.
Le forze politiche con cui stanno dialogando sono il Partito Socialista, Progetto Civico Italia, +Europa e il movimento Drin Drin. Poi l’appello di adesione al progetto: chi non ha più votato e chi ha creduto nel centrodestra ma adesso ne ha preso le distanze. Il progetto verrà presentato da Matteo Renzi il 17 gennaio a Milano.
Grande Sicilia risponde a Faraone: “slogan a tempo determinato”
I componenti del coordinamento regionale di Grande Sicilia, il movimento formato da Gianfranco Miccichè, Raffaele Lombardo e Roberto Lagalla, mettono i paletti e si schierano sul fronte opposto rispetto a Faraone: «Quando si parla di Centro, sarebbe utile sapere di cosa si parla. Per noi il Centro ha avuto nomi, visione e statura: Alcide De Gasperi, Aldo Moro, una classe dirigente che costruiva lo Stato, non slogan a tempo determinato. Tutto il resto è marketing politico stagionale».
Un riferimento poi alla storia degli autonomisti: «Mpa, giova ricordarlo, non è il Centro e non ha mai preteso di esserlo. È la casa degli autonomisti siciliani ed è presente stabilmente nel Parlamento siciliano da oltre vent’anni. Non per migrazione, ma per radicamento. Non per moda, ma per identità. E oggi, piaccia o no, cresce. Tanto da puntare legittimamente a raddoppiare i consensi».
Poi la sciabolata finale: «Quanto invece a chi oggi si autodefinisce “centro” dopo essere stato un po’ di tutto – dall’Ulivo a Italia Viva, dal Pd a qualunque altra sigla disponibile sul mercato politico – la sensazione è chiara: più che un centro, un’area di sosta temporanea. Cambiare nome dieci volte non rende centrali. Rende solo difficili da collocare, spesso fermi al penultimo titolo, sempre pronti a spiegare perché questa volta è diversa. Il Centro non si annuncia. Si riconosce. E soprattutto non ha bisogno di spiegarsi ogni cinque anni».
Negli ultimi anni, l’auto elettrica è diventata il simbolo di una nuova era. Per molti, rappresenta la chiave della transizione ecologica, l’alternativa “pulita” che salverà il pianeta e...
In verità, il punto non è tanto cosa abbia da dire il Movimento 5 Stelle di Castelvetrano oggi, ma il fatto che voglia dire qualcosa. A prescindere dai contenuti. Il desiderio di presidiare il campo è tanto forte da aver spinto...
L’ecosistema delle criptovalute ha superato la fase di nicchia per affermarsi come un attore cruciale nel panorama finanziario globale. Quello che un tempo era percepito come un esperimento tecnologico è oggi un...
Fumata nera nella Dc sulla successione a Totò Cuffaro. Il Consiglio nazionale del partito, convocato sabato a Roma dal segretario facente funzioni Gianpiero Samorì, non ha potuto procedere all’elezione del nuovo leader per...
I saldi invernali entrano nel vivo anche da Katia Store, con sconti fino al 40% attivi sia online che nei punti vendita. L’offerta riguarda una selezione ampia di articoli uomo e donna, con il meglio degli accessori e della...