Marsala, addio a Giuseppe Angileri

L’auto elettrica tra ideologia e realtà: il difficile...
Negli ultimi anni, l’auto elettrica è diventata il simbolo di una nuova era. Per molti, rappresenta la chiave della transizione ecologica, l’alternativa “pulita” che salverà il pianeta e...
È venuto a mancare il 10 gennaio 2026, a Marsala, all’età di 77 anni, Giuseppe Angileri.
Nato a Marsala il 14 dicembre 1948, risiedeva in Contrada San Michele Rifugio, dove è allestita la camera ardente.
I funerali saranno celebrati lunedì 12 gennaio 2026 alle ore 15:30 presso la Parrocchia Maria Santissima Addolorata, in Contrada Addolorata.
La sepoltura avverrà nel cimitero di Marsala.
L’ecosistema delle criptovalute ha superato la fase di nicchia per affermarsi come un attore cruciale nel panorama finanziario globale. Quello che un tempo era percepito come un esperimento tecnologico è oggi un...
Paceco dice addio a Francesco D'Agate, storico dentista del paese, scomparso all’età di 71 anni. Una notizia che ha colpito profondamente la comunità, dove D’Agate era molto stimato e benvoluto, non solo per la sua...
