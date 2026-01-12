Sezioni
Se ne sono andati
12/01/2026 11:41:00

Marsala, addio a Giuseppe Angileri

È venuto a mancare il 10 gennaio 2026, a Marsala, all’età di 77 anni, Giuseppe Angileri

Nato a Marsala il 14 dicembre 1948, risiedeva in Contrada San Michele Rifugio, dove è allestita la camera ardente.

I funerali saranno celebrati lunedì 12 gennaio 2026 alle ore 15:30 presso la Parrocchia Maria Santissima Addolorata, in Contrada Addolorata.
La sepoltura avverrà nel cimitero di Marsala.


Se ne sono andati | 2026-01-11 17:15:00
Paceco piange il dentista Francesco D’Agate

Paceco dice addio a Francesco D'Agate, storico dentista del paese, scomparso all’età di 71 anni. Una notizia che ha colpito profondamente la comunità, dove D’Agate era molto stimato e benvoluto, non solo per la sua...