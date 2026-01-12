All'Università di Palermo al via il master su cooperative e PMI

12/01/2026 09:00:00

Un percorso universitario dedicato all’economia reale, quella fatta di cooperative, piccole e medie imprese, filiere locali che tengono insieme lavoro, comunità e sviluppo. È il nuovo master universitario di I livello in “Economia e amministrazione delle aziende cooperative e delle PMI”, promosso dall’Università degli Studi di Palermo in collaborazione con Legacoop Sicilia e altri partner istituzionali e imprenditoriali.

Il master debutterà nell’anno accademico 2025/2026 e punta a formare figure professionali capaci di muoversi tra governance, gestione, amministrazione e innovazione delle imprese cooperative e delle PMI, con particolare attenzione ai settori strategici per l’economia siciliana: turismo, agricoltura, pesca e artigianato.

Legacoop Sicilia finanzierà tre borse di studio a copertura totale, su un totale di quattro disponibili, a conferma dell’investimento sulla formazione come leva di sviluppo dei territori.

«Questo master nasce dall’esigenza di rafforzare le competenze nelle cooperative e nelle PMI, che rappresentano l’ossatura dell’economia dei territori – spiega Filippo Parrino, presidente di Legacoop Sicilia –. Investire in formazione significa dare forza a imprese capaci di innovare, creare lavoro e mantenere un legame solido con le comunità».

Sottolinea il valore culturale e sociale dell’iniziativa Masino Lombardo, responsabile regionale di CulTurMedia Legacoop e vicepresidente vicario di Legacoop Sicilia: «La cultura d’impresa cooperativa è anche cultura civile e sviluppo democratico. Con questo master costruiamo un ponte tra sapere accademico, territori e mondo produttivo».

Il percorso formativo è rivolto sia a chi già opera nel mondo delle cooperative, della consulenza e della gestione aziendale, sia a chi intende avviare nuove iniziative imprenditoriali capaci di coniugare radicamento locale e apertura internazionale, secondo una visione “glocale”.

Il master ha durata annuale, prevede 60 crediti formativi universitari (CFU) per un totale di 1.500 ore tra lezioni in presenza, laboratori, project work, stage e prova finale. Le attività didattiche si svolgeranno prevalentemente dal giovedì al sabato, per agevolare la partecipazione degli studenti lavoratori.

Tra i temi affrontati: economia e politica delle aziende cooperative e delle PMI, gestione delle risorse umane, marketing e valorizzazione delle produzioni, sostenibilità ed economia circolare, transizione digitale, internazionalizzazione e costruzione di un business plan.

Il coordinamento didattico è affidato alla professoressa Filippa Bono dell’Università di Palermo. Il comitato scientifico riunisce mondo accademico ed esperienze operative, con la partecipazione, tra gli altri, di Legacoop Sicilia, Confcooperative, CoopCulture, Aeroviaggi e del Comune di Sciacca, sede di gran parte delle lezioni in presenza.

Sono disponibili 30 posti. Le borse di studio complessive sono nove:

– 4 a copertura totale, di cui 3 finanziate da Legacoop Sicilia;

– 5 contributi parziali finanziati dal Comune di Sciacca.

Le domande di partecipazione devono essere presentate online attraverso il portale studenti dell’Università di Palermo. La scadenza del bando è fissata al 20 febbraio.



