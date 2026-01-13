Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Cartolina da Marsala
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Giudiziaria
13/01/2026 07:45:00

Omicidio colposo, assolta ostetrica dell'ospedale di Trapani

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-01-2026/omicidio-colposo-assolta-ostetrica-dell-ospedale-di-trapani-450.jpg

“Il fatto non sussiste”. Con questa formula il giudice monocratico del Tribunale di Trapani Roberta Nodari ha assolto Francesca Cascarano, ostetrica all’ospedale Sant’Antonio Abate, dall’accusa di omicidio colposo. 

 

La dottoressa Cascarano, difesa dagli avvocati Natale Pietrafitta e Marcella Buttitta, era finita sotto processo a seguito della morte di un neonato avvenuta il 14 luglio 2018, dopo appena tre giorni di vita. Il processo, inizialmente avviato contro i soli medici, si era concluso con l’assoluzione di questi, con la formula “per non aver commesso il fatto”, in quanto la perizia dei dottori Liviero e Carboni riteneva che la responsabilità del decesso del neonato fosse dipeso unicamente dalla condotta dell’ostetrica. Per questo motivo, conclusosi il processo nei confronti dei soli medici, nel maggio del 2022 la Procura di Trapani aveva iscritto un nuovo procedimento penale contro la sola ostetrica, che si è avvalsa dei consulenti tecnici Francesco Cancellieri e Maria Santo, entrambi di Messina. 

 

Nel corso del processo, poi, le incongruenze tra i consulenti della procura e quelli della difesa, hanno indotto l’avvocato difensore Natale Pietrafitta a chiedere, ottenendola, una nuova super perizia. A questo scopo, il giudice Nodari ha nominato i professori Fineschi e Rizzo, i quali, a conclusione delle loro attività peritali, hanno categoricamente escluso la responsabilità penale della dottoressa Cascarano, avendo giudicato la sua condotta perfettamente in linea con le buone pratiche mediche. Anche la parte civile si è avvalsa di propri consulenti “che, però – afferma l’avvocato Pietrafitta - sono stati categoricamente smentiti dai periti del Tribunale che hanno ribadito l’assoluta bontà dell’operato del sanitario”.









Native | 13/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-01-2026/1768289939-0-identita-perdute-terza-edizione-di-successo-libri-idee-e-confronto-al-centro-di-trapani.jpg

Identità Perdute, terza edizione di successo: libri, idee e...

Native | 07/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/1767601443-0-l-auto-elettrica-tra-ideologia-e-realta-il-difficile-equilibrio-della-transizione-ecologica.png

L’auto elettrica tra ideologia e realtà: il difficile...

Native | 05/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/1767624582-0-oltre-la-volatilita-evoluzione-e-maturita-dei-mercati-digitali.jpg

Oltre la volatilità: evoluzione e maturità dei mercati...