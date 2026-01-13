Identità Perdute, terza edizione di successo: libri, idee e confronto al centro di Trapani

13/01/2026 08:40:00

Si è chiusa con un bilancio ampiamente positivo la terza edizione di Identità Perdute, la rassegna letteraria promossa dalla Fondazione Nova Civitas ETS, che tra ottobre e dicembre ha animato il dibattito culturale cittadino raccogliendo consensi, partecipazione e attenzione.



Un percorso articolato, ospitato principalmente alla Chiesa di Sant’Alberto e, in un’occasione, al Museo San Rocco, che ha confermato Identità Perdute come uno degli appuntamenti ormai stabili del panorama culturale trapanese. Un luogo di confronto libero, capace di mettere insieme libri, autori e letture del presente partendo dalle radici storiche, sociali e politiche del Paese.



Sostenuta dalla Regione Siciliana, dall’Assemblea Regionale Siciliana e dal Ministero della Cultura, la rassegna ha proposto un cartellone ricco e trasversale, affrontando temi complessi con linguaggio diretto e senza semplificazioni.



L’apertura è stata affidata ad Alberto Busacca e al suo Fasciofobia, che ha tracciato la cifra dell’edizione: analisi, spirito critico e dialogo. A seguire, l’incontro con Fabio Dragoni e Per non morire al verde ha acceso il confronto sull’economia reale e sulle contraddizioni della transizione energetica, offrendo al pubblico una lettura controcorrente dei processi economici contemporanei.



Molto partecipato anche l’appuntamento con Ester Rizzo, che con Camicette bianche. Oltre l’8 marzo ha riportato alla luce una delle pagine più drammatiche e fondative della storia del lavoro femminile, restituendo nomi, volti e dignità alle vittime dell’incendio della Triangle Waist di New York. Un incontro intenso, capace di unire memoria storica e attualità.



Il viaggio è poi proseguito con Marco Valle e Andavano per mare, una narrazione ampia e suggestiva che ha restituito centralità alla vocazione marittima italiana e mediterranea, tra rotte, esplorazioni e identità nazionali forgiate dall’acqua e dal vento.



Non sono mancati i temi politici, con l’incontro dedicato a Italo Bocchino e al saggio Perché l’Italia è di destra, che ha stimolato un dibattito articolato sulle trasformazioni dell’elettorato e sulle dinamiche storiche che hanno segnato il Paese dal secondo dopoguerra ad oggi.



A chiudere la rassegna è stato Ruggero Razza con Il Piano Mattei, una riflessione attuale e strategica sul Mediterraneo, sull’Africa e sul ruolo dell’Italia nello scacchiere geopolitico internazionale. Un finale che ha riportato al centro temi globali, responsabilità storiche e prospettive future.



«Identità Perdute – ha sottolineato il presidente della Fondazione Nova Civitas, Livio Marrocco – è diventata negli anni uno spazio di confronto autentico, dove il passato non è mai nostalgia ma strumento per comprendere il presente». Un obiettivo centrato, come dimostrato dalla costante partecipazione di pubblico e dall’attenzione suscitata da ogni appuntamento.



Determinante anche il supporto dei partner privati – Tiziano Hotel, Gelatissimo, HAB Ristrutturazioni, Vitanuova, Osteria La Dolce Vita e Automondo – che hanno contribuito alla realizzazione di un’edizione capace di coniugare qualità culturale e accessibilità.

La terza edizione di Identità Perdute si è così conclusa lasciando un segno chiaro: a Trapani esiste uno spazio per il pensiero critico, per il confronto e per una cultura che non rinuncia alla complessità. Un patrimonio che guarda già alla prossima edizione.



