Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Cartolina da Marsala
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Sport

» Calcio
14/01/2026 14:06:00

Trapani Calcio, altra batosta: confermati gli 8 punti di penalizzazione

https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-01-2026/trapani-calcio-altra-batosta-confermati-gli-8-punti-di-penalizzazione-450.jpg

Arriva un’altra pesante battuta d’arresto per il Trapani Calcio. Anche il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza presentata dal club contro i primi 8 punti di penalizzazione inflitti la scorsa estate per i pagamenti effettuati con crediti d’imposta risultati inesistenti.

 

Non passa, dunque, neppure davanti alla giustizia amministrativa la linea difensiva della società, che ha sempre sostenuto di essere stata truffata. Una tesi già bocciata in tutti i gradi della giustizia sportiva e dal Tar del Lazio, e ora definitivamente archiviata anche dal Consiglio di Stato.

La sentenza, allo stato attuale, mette un punto fermo sulla vicenda dei crediti d’imposta, anche se il presidente Valerio Antonini ha già annunciato l’intenzione di proseguire la battaglia legale, preannunciando nuovi ricorsi in sede europea.

 

Il fronte sportivo: nuove penalizzazioni all’orizzonte

Sul piano sportivo, però, il quadro resta tutt’altro che rassicurante. Il Trapani è infatti atteso da una nuova udienza davanti al Tribunale federale nazionale (Tfn) il 22 gennaio, relativa alle scadenze amministrative non rispettate il 16 dicembre scorso.

Il rischio concreto è quello di ulteriori punti di penalizzazione: in totale, i punti potenzialmente in ballo arrivano a 15, una soglia che potrebbe compromettere seriamente la stagione. E lo scenario peggiora guardando alle prossime scadenze del 16 febbraio: un eventuale nuovo inadempimento potrebbe far scattare addirittura i presupposti per l’esclusione dal campionato di Serie C.

 

Un déjà-vu dopo il caos basket

Uno scenario che, a Trapani, suona come un drammatico déjà-vu. Quanto accaduto nelle scorse settimane alla Trapani Shark, esclusa di fatto dal campionato dopo penalizzazioni e rinunce, rappresenta un precedente inquietante. Ora anche il calcio rischia di imboccare la stessa strada, tra ricorsi, sanzioni e conti che non tornano.









Native | 13/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-01-2026/1768289939-0-identita-perdute-terza-edizione-di-successo-libri-idee-e-confronto-al-centro-di-trapani.jpg

Identità Perdute, terza edizione di successo: libri, idee e...

Native | 07/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/1767601443-0-l-auto-elettrica-tra-ideologia-e-realta-il-difficile-equilibrio-della-transizione-ecologica.png

L’auto elettrica tra ideologia e realtà: il difficile...

Native | 05/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/1767624582-0-oltre-la-volatilita-evoluzione-e-maturita-dei-mercati-digitali.jpg

Oltre la volatilità: evoluzione e maturità dei mercati...