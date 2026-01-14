 Meteo Sicilia, la settimana prossima preoccupa: venti di rara potenza e non solo

14/01/2026 14:34:00

Gli esperti lo dicono chiaramente: onde giganti, raffiche di uragano, uno scirocco fortissimo potrebbero attendere la Sicilia la settimana prossima. "Una carta dei venti di questa portata probabilmente non l'abbiamo mai vista" dice Dino Levita di Agrimeteo Corleone.

L’anticiclone africano, che nelle ultime settimane ha blindato il meteo sulla Sicilia, sta lentamente perdendo forza. Non sarà una ritirata improvvisa, ma un arretramento graduale che aprirà la strada a una fase decisamente più dinamica, soprattutto sulla provincia di Trapani. È l’inizio di una transizione che porterà, passo dopo passo, verso un peggioramento più strutturato atteso all’inizio della prossima settimana.

Già nei prossimi giorni il quadro atmosferico inizierà a cambiare. A minare la stabilità saranno due manovre distinte: una prima perturbazione di origine africana, piuttosto modesta, in risalita da sud-ovest, e una seconda, molto più incisiva, legata alla discesa di una profonda saccatura polare verso la Penisola Iberica e il Nord Africa. È quest’ultima a destare maggiore attenzione, perché potrebbe innescare una vera svolta stagionale.

Fino a sabato il cambiamento sarà tutto sommato graduale. I cieli diventeranno via via più nuvolosi, soprattutto da venerdì, con la possibilità di qualche pioggia sparsa. I venti soffieranno prevalentemente dai quadranti orientali e sud-orientali, senza eccessi, ma con un’atmosfera sempre più umida e “carica”, tipica delle fasi di transizione.

Da domenica, però, il segnale diventerà più netto. Lo Scirocco inizierà a rinforzare, un indizio classico della formazione di un ciclone profondo sul Nord Africa pronto a risalire verso il Mediterraneo centrale. È in quel momento che il tempo potrebbe cambiare passo, preparando il terreno a una fase decisamente più turbolenta.

Lunedì è il giorno cerchiato in rosso dagli osservatori. Pur con i modelli ancora non perfettamente allineati su traiettorie e tempistiche, la tendenza appare ormai chiara: venti di Levante e Scirocco in sensibile intensificazione, con raffiche che potrebbero raggiungere intensità di burrasca forte e, localmente, di tempesta. Le piogge potrebbero diventare diffuse e persistenti, soprattutto sui settori orientali della Sicilia, più esposti a questo tipo di configurazione. Ma anche il resto dell’Isola, Trapanese compreso, potrebbe fare i conti con condizioni meteo decisamente movimentate.

Particolarmente impressionante è l’estensione del campo di vento previsto sullo Ionio: parliamo di un’area di mare di oltre 600-700 chilometri interessata da correnti molto forti. Questo scenario potrebbe generare onde di grande energia lungo le coste ioniche di Sicilia e Calabria, mentre sui rilievi non si escludono raffiche violentissime, amplificate dall’orografia.

È bene chiarirlo: non si parla di uragani. Ma le mappe previsionali mostrano vettori di vento di una potenza rara per il Mediterraneo, almeno in questa fase dell’anno.

Il consiglio, intanto, è quello della prudenza. Chi ha imbarcazioni tirate in secco su spiagge esposte o in aree soggette ad allagamenti farebbe bene a metterle al sicuro entro il fine settimana. Mancano ancora diversi giorni, ma in questi casi muoversi per tempo è sempre la scelta migliore, prima che il maltempo bussi davvero alla porta.



