Cronaca
15/01/2026 07:07:00

15 Gennaio: paura in Iran, soldati in Groenlandia, prosciolta Ferragni

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-01-2026/1768457500-0-15-gennaio-paura-in-iran-soldati-in-groenlandia-prosciolta-ferragni.png

E' il 15 Gennaio 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

 

• Ieri sembrava che l’attacco statunitense all’Iran fosse questione di ore. Invece, mentre in Italia era già notte, Trump ha smorzato i toni: «Mi è appena arrivata l’informazione che le uccisioni in Iran si stanno fermando, che si sono fermate, e che non ci sono piani di esecuzioni», «resteremo a guardare»
• Immagini dell’obitorio di Teheran mostrano file di cadaveri all’interno di sacchi neri, persone con ferite evidenti provocate da proiettili e pallini da fucile, cumuli di indumenti insanguinati
• Sulla tv di Stato iraniana è stata mostrata un’immagine di Trump col sangue sul volto dopo l’attentato di Butler e il messaggio: «Stavolta il proiettile non mancherà il bersaglio»


• L’incontro tra gli inviati staunitensi e i ministri groenlandese e danese è stato definito «franco», cioè è stato teso. Trump ha fissato in 700 miliardi di dollari il prezzo per la Groenlandia e ha ribadito che «ci serve»
• Quasi l’80 per cento dei venezuelani pensa che la situazione politica migliorerà entro un anno e quasi altrettanti prevedono un miglioramento economico personale
• Steve Witkoff, inviato speciale del presidente Trump per il Medio oriente, ieri ha annunciato la formazione del Comitato tecnico che dovrà amministrare Gaza, gestire la ricostruzione e il disarmo del «personale non autorizzato»
• Trump ha mostrato il dito medio a un operaio della Ford che lo accusava di essere «un protettore di pedofili»
• Chiara Ferragni è stata prosciolta per il caso dei pandori e delle uova di Pasqua. L’ipotesi di truffa aggravata è caduta perché non è stata dimostrata la minorata difesa dei truffati, quella di truffa semplice non può essere portata avanti penalmente perché manca la denuncia di una parte lesa (ma in sede civile è stata accertata)
• In un paesino della Valsugana un pensionato di 68 anni è stato ucciso con un oggetto contundente, che lo ha colpito alla testa. Lo hanno trovato riverso a terra, in casa, in un lago di sangue. Si indaga per omicidio
• Nel varesotto un uomo ha accoltellato un ladro rom di 27 anni che aveva sorpreso in casa. I complici lo hanno abbandonato all’ospedale. Quando è morto, circa 200 parenti si sono presentato fuori dalla struttura per chiedere di riavere il corpo
• Un ragazzo di 14 anni è uscito da casa sua a San Giovanni Lupatoto, Verona, per andare a scuola, ha preso un treno per Milano ed è scomparso
• Fare la spesa costa sempre di più. Secondo l’Istat, tra ottobre 2021 e ottobre 2025, i costi dei beni alimentari hanno registrato un aumento del 25 per cento
• L’ex premier ucraina Julija Tymošenko, già leader della rivoluzione arancione, già capo del governo nel 2005 e di nuovo dal 2007 al 2010, è accusata di corruzione
• Per la prima volta una donna è stata nominata comandante delle Red Arrows, la pattuglia di volo acrobatico britannica. Si chiama Sasha Nash, è una ex-pilota militare sui cacciabombardieri Tornado della Royal Air Force, veterana della guerra in Afghanistan
• A Madrid delle candele scintillanti, come quelle usate al Constellation di Crans-Montana, sabato hanno innescato un incendio in un ristorante (spento subito)
• Le api senza pungiglione del Perù sono i primi insetti al mondo a essere riconosciuti come soggetti di diritto
• Kate Middleton ha rotto il protocollo e per la prima volta ha festeggiato il suo compleanno, il 44esimo, in un bistrot
• Inter-Lecce, partita valida per il recupero della 16esima giornata di Serie A, è terminata sul punteggio di 1-0. Napoli-Parma è finita 0-0
• Un tennista dilettante, Jordan Smith, ha battuto Sinner nel Million Dollar 1 Point Slamformat che prevede un punto per decidere il match. Ha vinto un milione di dollari australiani, pari a 570 mila euro
• Sono morti l’ex ministra dell’Istruzione e sindacalista Valeria Fedeli (76 anni), l’attore britannico Marcus Gilbert (67), il mago del duo comico Gemelli Rugger Luciano Manzalini (74), il poeta Carlo Villa (94)

Titoli
Corriere della Sera: Usa-Ue, contesa sulla Groenlandia
la Repubblica: Truppe Ue in Groenlandia
La Stampa: Groenlandia, arrivano i soldati
Il Sole 24 Ore: Cina, surplus record a 1.200 miliardi
Il Messaggero: Iran, paura per 600 italiani
Il Giornale: L’Antimafia inchioda De Raho / «Sapeva tutto dei dossier»
Avvenire: L’Iran nel mirino
Qn: Iran, pronto il blitz di Trump / Teheran minaccia le basi Usa
Il Fatto: «Se vince il Sì abolisco / il trojan sulle tangenti»
Leggo: Groenlandia, sale la tensione
Libero: Città più sicure: ecco la legge
La Verità: Arriva la legge salva agenti
Il Mattino: Azzurro pallido
il manifesto: Impresa di polizia
il Quotidiano del Sud: Iran, Trump verso l’attacco
Domani: Iran tra rastrellamenti e omicidi / Trump pronto al raid su Teheran



