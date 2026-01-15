Pnrr, 108 farmacie rurali siciliane diventano presìdi sanitari avanzati

15/01/2026 07:00:00

Centootto farmacie rurali siciliane diventano presìdi sanitari avanzati grazie ai fondi del Pnrr. Il bando Pnrr per le farmacie rurali è gestito con procedura a sportello dalla Struttura di missione Pnrr e riguarda farmacie situate in comuni o frazioni sotto i 5.000 abitanti, spesso lontani da ospedali, pronto soccorso e strutture sanitarie attrezzate.

Dalla dispensazione dei farmaci ai servizi territoriali

Le farmacie rurali, da sempre presìdi di prossimità nei borghi più isolati e nelle zone agricole dell’entroterra, hanno colto l’opportunità offerta dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per trasformarsi in centri di erogazione di servizi sanitari territoriali. L’obiettivo è rafforzare l’assistenza di base attraverso l’innovazione tecnologica, la telemedicina e una gestione più strutturata dei pazienti cronici, con particolare attenzione all’aderenza alle terapie.

I progetti ammessi a finanziamento puntano al potenziamento tecnologico delle strutture, con l’acquisto di attrezzature come frigoriferi per i farmaci, sistemi di automazione del magazzino, monitor e computer. È prevista anche la creazione di spazi dedicati ai servizi di prossimità: telemedicina, analisi del sangue, screening e prestazioni di primo e secondo livello.

I numeri dei bandi: boom di domande nel 2025

Con l’Avviso Pnrr del 2021 erano state ammesse a contributo 57 farmacie rurali in Sicilia. Il vero boom si è registrato però con il nuovo Avviso del 2025: 123 le domande presentate a livello regionale. Ad oggi, con i primi quattro decreti, sono state ammesse 51 farmacie in tutta la Sicilia.

Il Ministero ha deciso di prorogare al 27 febbraio 2026 il termine per la presentazione di nuovi progetti. Una decisione accolta con favore da Roberto Tobia, consigliere nazionale di Federfarma:

“Ritengo molto opportuna la scelta del ministro per il Pnrr, Tommaso Foti, di prorogare le scadenze dell’Avviso per le farmacie rurali – afferma – e ringrazio la Struttura di missione Pnrr di Palazzo Chigi per l’ottimo lavoro svolto”.

ASP Trapani: avviso per le farmacie urbane

L’Azienda sanitaria provinciale di Trapani rafforza il proprio impegno contro la povertà sanitaria. Nell’ambito del Programma nazionale Equità nella Salute (PNES), area “Contrastare la povertà sanitaria”, l’ASP aveva già pubblicato un avviso rivolto alle farmacie rurali. Tuttavia, alcune aree del territorio provinciale erano rimaste scoperte, creando lacune nell’erogazione dei farmaci ai cittadini più fragili.

Per colmare queste criticità, l’ASP ha pubblicato un nuovo avviso rivolto alle farmacie urbane, con l’obiettivo di garantire la piena copertura del territorio. La manifestazione di interesse è rivolta a tutte le farmacie territoriali urbane della provincia di Trapani convenzionate con il Servizio sanitario nazionale (SSN).

Le farmacie selezionate saranno chiamate a:

erogare farmaci di fascia A e C destinati a soggetti in condizioni di vulnerabilità socio-economica;

contribuire al rafforzamento della medicina di prossimità, assicurando la presa in carico dei bisogni di salute della popolazione più fragile;

superare le barriere di accesso alle cure, in particolare nelle aree urbane rimaste escluse dal precedente avviso per le farmacie rurali.

Destinatari finali del progetto sono i cittadini più vulnerabili, che potranno usufruire dei servizi e dei farmaci messi a disposizione dall’ASP di Trapani in collaborazione con l’INMP. Possono accedere al programma le persone che soddisfano almeno uno dei seguenti requisiti, attestati dall’INMP:

ISEE inferiore a 10.000 euro;

titolarità di codice STP (Straniero Temporaneamente Presente) o ENI (Europeo Non Iscritto al SSN);

esenzione per reddito;

dichiarazione dei Servizi sociali o di un Ente del Terzo Settore che attesti la condizione di disagio socio-economico.

Come verranno erogate le prestazioni

Le farmacie che aderiranno al progetto si impegnano a garantire l’accesso gratuito ai farmaci per i cittadini più vulnerabili. In particolare:

farmaci gratuiti e scontati: saranno forniti gratuitamente i farmaci di fascia A privi di nota Aifa e i farmaci di fascia C, con rimborso totale per questi ultimi e uno sconto del 10% sul prezzo al pubblico;

dispensazione al minor costo: i farmaci saranno erogati al prezzo minimo disponibile; in caso di indisponibilità, potranno essere forniti quelli a costo maggiore, allegando apposita dichiarazione, senza necessità di ulteriore documentazione da parte del grossista.



