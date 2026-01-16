16 Gennaio: Trump e l'Iran, l'Europa e la Danimarca, gli Usa e il Venezuela ... 

16/01/2026 07:11:00

E' il 16 Gennaio 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Perché Trump ha deciso di non attaccare l’Iran? Forse perché un attacco avrebbe destabilizzato ancora di più tutto il Medio Oriente e portato a un aumento del prezzo di petrolio e gas

• L’Europa manderà alcuni soldati a un’esercitazione militare della Danimarca a Nuuk, in Groenlandia. La Casa Bianca ha messo in chiaro che la presenza di truppe europee sull’isola non cambia le sue pretese

• Gli Usa hanno reso noto il sequestro di un’altra petroliera legata al Venezuela nei Caraibi. È la sesta nave di questo tipo intercettata dagli statunitensi nelle ultime settimane

• María Corina Machado è stata ricevuta alla Casa Bianca e si è presentata con un dono ambito da Trump: la medaglia d’oro del Nobel per la Pace

• A Minneapolis si respira aria di guerra civile. Un agente dell’Ice, la polizia anti-immigrazione, ha sparato e ferito un immigrato venezuelano. Trump minaccia di applicare l’Insurrection Act del 1807, che gli permetterebbe di schierare truppe federali



• È stata ritrovata impiccata ad un albero nel padovano Aurora Martinelli, la studentessa 22enne sparita il 6 gennaio

• X ha annunciato che con il prossimo aggiornamento bloccherà la possibilità di chiedere a Grok di spogliare le persone in tutti i Paesi dove sarà dichiarato illegale

• Il presidente del Garante della privacy Pasquale Stanzione è indagato, assieme a tutto il collegio, per corruzione e peculato

• Papa Leone ha ricevuto in udienza in Vaticano i familiari dei 6 ragazzi italiani morti a Crans-Montana

• Nel giorno del suo 49esimo compleanno, Giorgia Meloni è arrivata a Tokyo in compagnia della figlia Ginevra, in un viaggio istituzionale

• Il ministro della Difesa Crosetto ha spiegato alla Camera perché il sostegno all’Ucraina deve continuare. Vannacci ha convocato un flash mob contro Zelens’kyj fuori dal palazzo, ma si sono presentati solo in nove

• Nel 2025 il Pil tedesco è cresciuto dello 0,2 per cento. Una buona notizia, perché era dal 2022 che non si registrava un segno più

• Il governatore della Banca d’Italia Panetta ha detto che un giovane laureato in Germania guadagna in media l’80 per cento in più di un laureato italiano

• Un senatore trentino ha avanzato una proposta di legge che, se andasse a buon fine, porterebbe all’inclusione di Cortina in Alto Adige

• Meloni ieri ha compiuto 49 anni (ed è atterrata il Giappone con la figlia per una visita istituzionale)

• Domenica sbarcherà ad Ancona la nave Solidarie con 26 persone migranti

• John Elkann è stato contestato dai giornalisti di Repubblica alla mostra per i 50 anni del giornale, inaugurata mercoledì all’Ex Mattatoio di Roma

• Un aereo della Turkish Airlines partito da Istanbul ha dovuto fare un atterraggio d’emergenza all’aeroporto di Barcellona per un sospetto pacco bomba. Ma era un falso allarme. El País ha scritto che era «uno scherzo»

• Amazon ha annunciato che investirà in un «cloud sovrano europeo»

• Nelle fogne di Londra è stato trovato un ammasso solidificato di grasso, oli e altri rifiuti pesante 100 tonnellate e che si estende per 100 metri

• La Serie A invierà 2 mila lettere a chi ha sfruttato la pirateria per vedere le partite di calcio

• Il Milan ha battuto il Como per 3 a 1. Grazie a questi 3 punti rimane in scia dell’Inter, a -3 in classifica

• Harry Styles ha annunciato l’uscita del suo nuovo album, il 6 marzo. Si chiamerà Kiss All The Time. Disco, Occasionally («Baciarsi tutto il tempo. Ballare, a volte»)

• Negli anni ottanta l’85 per cento degli studenti americani all’ultimo anno delle superiori aveva avuto una relazione amorosa, oggi siamo a meno del 50 per cento. È l’era del «great detachment», cioè del «grande distacco», «della grande freddezza»

• Sono morti la presunta figlia segreta di Freddie Mercury Bibi (48 anni), il regista teatrale Frank Dunlop (89), il tenore Daniele Gaspari (60), l’architetto Francesco Gurrieri (87), la cantante jazz americana Rebecca Kilgore (76)



Titoli

Corriere della Sera: L’accusa di Trump a Zelensky

la Repubblica: Privacy, scandalo garante / corruzione e spese pazze

La Stampa: Soldati in Groenlandia, no di Meloni

Il Sole 24 Ore: Isee precompilato per tutti gli aiuti

Il Messaggero: Lo spread buca il muro dei 60 punti

Il Giornale: L’aiutino a Ranucci: / indagano il Garante / E la sinistra non vece / le prove su De Raho

Avvenire: Diritti in alto mare

Qn: Salari divorati dal carovita / I sindacati: contratti subito

Il Fatto: 500.000 firme nel buio

Leggo: «Più fondi per scuola e università»

Libero: Città sicure, la sinistra dice no

La Verità: La truffa delle liste d’attesa

Il Mattino: Panetta: al Sud una crescita sorprendente

il manifesto: In guardia

il Quotidiano del Sud: Isee precompilati

Domani: Ucraina, a destra tutti contro tutti / La Lega si spacca, Crosetto attacca



