Lutto a Campofelice di Fitalia, è morto il sindaco Pietro Aldegheri

16/01/2026 07:54:00

La comunità di Campofelice di Fitalia si stringe nel dolore per la scomparsa prematura del sindaco Pietro Aldegheri. Il primo cittadino si è spento nelle scorse ore dopo aver affrontato, con dignità e grande riservatezza, una breve ma implacabile malattia.

Aldegheri non era soltanto un amministratore stimato, ma anche un uomo che chi lo conosceva descrive come mite, profondamente leale verso le istituzioni e sempre disponibile all’ascolto dei propri concittadini. Il suo impegno politico era ispirato al senso del servizio e alla capacità di fare squadra, mettendo costantemente il bene della comunità davanti a ogni ambizione personale.

La notizia ha scosso non solo il piccolo centro del Palermitano, ma l’intero panorama politico locale. Il suo sorriso e il costante senso del dovere rappresentano l’eredità più preziosa lasciata a una comunità che oggi perde un punto di riferimento fondamentale, un uomo che ha amato profondamente la sua terra fino all’ultimo.

Sui social network si moltiplicano i messaggi di cordoglio e di vicinanza alla famiglia e all’amministrazione comunale. “Abbiamo perso un amico di tutti”, scrivono in molti, ricordando prima di tutto le sue qualità umane, ancora prima di quelle amministrative.



