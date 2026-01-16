Sezioni
Cronaca
16/01/2026 07:54:00

Lutto a Campofelice di Fitalia, è morto il sindaco Pietro Aldegheri

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-01-2026/1768546712-0-lutto-a-campofelice-di-fitalia-e-morto-il-sindaco-pietro-aldegheri.jpg

La comunità di Campofelice di Fitalia si stringe nel dolore per la scomparsa prematura del sindaco Pietro Aldegheri. Il primo cittadino si è spento nelle scorse ore dopo aver affrontato, con dignità e grande riservatezza, una breve ma implacabile malattia.

 

Aldegheri non era soltanto un amministratore stimato, ma anche un uomo che chi lo conosceva descrive come mite, profondamente leale verso le istituzioni e sempre disponibile all’ascolto dei propri concittadini. Il suo impegno politico era ispirato al senso del servizio e alla capacità di fare squadra, mettendo costantemente il bene della comunità davanti a ogni ambizione personale.

 

 

La notizia ha scosso non solo il piccolo centro del Palermitano, ma l’intero panorama politico locale. Il suo sorriso e il costante senso del dovere rappresentano l’eredità più preziosa lasciata a una comunità che oggi perde un punto di riferimento fondamentale, un uomo che ha amato profondamente la sua terra fino all’ultimo.

Sui social network si moltiplicano i messaggi di cordoglio e di vicinanza alla famiglia e all’amministrazione comunale. “Abbiamo perso un amico di tutti”, scrivono in molti, ricordando prima di tutto le sue qualità umane, ancora prima di quelle amministrative.









