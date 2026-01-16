Basket: domenica per la NP Marsala il match decisivo contro Peppino Cocuzza

16/01/2026 09:55:00

La Nuova Pallacanestro Marsala si prepara a una sfida cruciale nel campionato di Regionale Sicilia Girone Ovest 2025/2026. Domenica 18 gennaio, alle ore 18:00, al PalaMedipower di Marsala, i biancoblu affrontano la Peppino Cocuzza S. Filippo del Mela in un match che vale il riscatto per entrambe le squadre. La NP Marsala, reduce da una serie di sconfitte che l'hanno relegata nelle zone basse della classifica, vede in questa partita l'opportunità per massimizzare il bottino e rilanciarsi. Il Peppino Cocuzza, invece, arriva con 2 vittorie all'attivo, l'ultima conquistata sabato scorso contro il Cus Palermo, e punta a recuperare i 2 punti persi all'andata contro i marsalesi. Squadra messinese che ha cambiato allenatore e mentalità, recuperando il giocatore chiave Mladen Dmitrovic: un roster talentuoso che non merita la sua posizione in classifica e che ora gioca con fame di riscatto. La classifica al momento parla chiaro: la lotta è serrata ai vertici, mentre NP Marsala e Cocuzza navigano in acque agitate, appaiate o vicine nelle retrovie. Andrea Anteri, assistant coach della NP Marsala, non nasconde l'importanza del match: “Ci siamo allenati bene questa settimana, recuperando qualche acciacco. Arriviamo preparati a questa partita, che per noi è come l'unica vittoria fuori casa da conquistare in casa propria. È una gara pericolosa, contro una squadra rinata che ha cambiato tutto. Abbiamo bisogno del supporto totale del PalaMedipower: vogliamo un palazzetto pieno per spingere i ragazzi verso i due punti”.



