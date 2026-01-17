Basket: tifosi trapanesi aggrediti durante il derby Cus Palermo-Virtus: partita sospesa

17/01/2026 23:57:00

Momenti di forte tensione nel pomeriggio al palazzetto durante il derby di pallacanestro tra Cus Palermo e Automondo Virtus Trapani, valido per il campionato di Serie C maschile – Girone West. L’incontro è stato sospeso al 33° minuto a causa di violenti scontri sugli spalti.

Secondo una prima ricostruzione, un gruppo di tifosi palermitani, con il volto coperto, avrebbe fatto irruzione all’interno dell’impianto prendendo di mira i sostenitori trapanesi, con l’intento di sottrarre bandiere e vessilli dei granata. Ne sarebbe nata una colluttazione durante la quale sarebbero volati calci e pugni.

Sugli spalti erano presenti anche le mogli dei giocatori e dirigenti della Virtus Trapani. Molti spettatori, per sfuggire agli scontri, si sarebbero rifugiati sul parquet. Vista la gravità della situazione, gli arbitri hanno deciso di interrompere definitivamente la gara. Al momento della sospensione, la squadra trapanese era in vantaggio per 58-71.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per riportare la calma. Il Cus Palermo non ha rilasciato dichiarazioni sull’accaduto, limitandosi a comunicare che resta in attesa delle decisioni del giudice sportivo in merito all’incontro non concluso. La società cussina presenterà denuncia ritenendosi parte lesa.



