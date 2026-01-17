Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Cartolina da Marsala
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Sport

» CALCIO A 5
17/01/2026 12:30:00

Calcio a 5: il Marsala Futsal ritrova l'History Roma in casa, la regola è vincere

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-01-2026/1768639741-0-calcio-a-5-il-marsala-futsal-ritrova-l-history-roma-in-casa-la-regola-e-vincere.jpg

Il Marsala Futsal è pronto a tornare davanti al proprio pubblico per la 12ª giornata del Campionato di Serie A2 Girone D sabato 17 gennaio alle ore 16. Lo farà contro l'History Roma nella terza gara di ritorno e dopo l'importante vittoria sul campo di Acri. I ragazzi di coach Tutilo vogliono dare continuità ai risultati e difendere il fortino di casa. Nel pre-gara, la parola va a Christian Pierro che torna in azzurro: "Sarà una gara difficile ed io ritorno a giocare in questo Palazzetto ed è un'emozione, ce la metteremo tutta per vincere. Dopo la prima partita per me contro l'Acri, è stato bello ritrovare i miei vecchi compagni che poi tanto vecchi non sono, perchè sono stato via solo 4 mesi ed è come se non sono mai andato via, quindi è bellissimo tornare". Peraltro un ritorno in goal in terra calabra che Pierro, per modestia, 'minimizza': "Non è però la cosa più importante, quello che lo è, è tornare in un gruppo in cui si è stato bene e in cui si sta bene. Invito tutti i tifosi a esserci al Palazzetto e a tifare i nostri colori".

A Pierro fa eco Barroso: "Stiamo preparando bene la partita, sappiamo che non sarà facile come ogni giornata che abbiamo affrontato in questo girone, il Mister ci sta preparando bene ma non posso svelare altro e secondo me dobbiamo vincere per forza. Vogliamo soprattutto far divertire il nostro pubblico e fare un sabato in grande per tutti noi". E sulla sua forma fisica il bomber spagnolo è chiaro: "Ogni giorno miglioro, anche con il gruppo, stiamo facendo un bel lavoro ogni settimana e il goal è il mio lavoro, ovvero segnare. L'History, lo ha fatto vedere nel suo impianto, è una squadra giovane e corrono tanto, noi dobbiamo mettere più tattica e più qualità nel gioco per avere la meglio". A dirigere la gara: Ignazio Crescenti (sez. di Vicenza) Arbitro 1, Andrea Crescenzio (sez. di Aprilia) Arbitro 2, Carlo Girone (sez. di Taranto) crono.









Native | 17/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-01-2026/1768571990-0-l-i-c-garibaldi-pipitone-vola-in-europa-con-il-progetto-pnrr-erasmus.jpg

L’I.C. Garibaldi Pipitone vola in Europa con il progetto PNRR...

Native | 17/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-01-2026/1768556619-0-un-nuovo-capitolo-per-fily-art-tattoo-a-marsala-inaugurazione-con-musica-e-premi.jpg

Un nuovo capitolo per Fily Art Tattoo a Marsala: inaugurazione con musica...

Native | 14/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-01-2026/1768406626-0-liuzza-al-sigep-world-2026-da-marsala-a-rimini-l-azienda-investe-su-qualita-e-formazione.jpg

Liuzza al SIGEP WORLD 2026: da Marsala a Rimini, l'azienda investe su...