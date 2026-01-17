Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Cartolina da Marsala
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
17/01/2026 12:25:00

Marsala, lastra di vetro rischia di cadere in strada da un palazzo di Via San Giovanni Bosco

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-01-2026/1768649309-0-marsala-lastra-di-vetro-rischia-di-cadere-da-un-palazzo-di-via-san-giovanni-bosco.jpg

Attimi di apprensione questa mattina a Marsala, all’incrocio tra via San Giovanni Bosco e via Dello Sbarco, dove una grossa lastra di vetro, posizionata al settimo piano di un edificio, rischiava di precipitare improvvisamente al suolo, rappresentando un serio pericolo per i passanti.

 

Sul posto sono intervenuti poco fa i Vigili del Fuoco che, con l’ausilio di un’autoscala e del cestello, hanno raggiunto il punto critico provvedendo alla messa in sicurezza della lastra e dell’area sottostante.

 

L’intervento ha consentito di scongiurare possibili conseguenze per l’incolumità pubblica. La zona è stata temporaneamente interdetta durante le operazioni, svolte in condizioni di massima sicurezza.









Native | 17/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-01-2026/1768571990-0-l-i-c-garibaldi-pipitone-vola-in-europa-con-il-progetto-pnrr-erasmus.jpg

L’I.C. Garibaldi Pipitone vola in Europa con il progetto PNRR...

Native | 17/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-01-2026/1768556619-0-un-nuovo-capitolo-per-fily-art-tattoo-a-marsala-inaugurazione-con-musica-e-premi.jpg

Un nuovo capitolo per Fily Art Tattoo a Marsala: inaugurazione con musica...

Native | 14/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-01-2026/1768406626-0-liuzza-al-sigep-world-2026-da-marsala-a-rimini-l-azienda-investe-su-qualita-e-formazione.jpg

Liuzza al SIGEP WORLD 2026: da Marsala a Rimini, l'azienda investe su...