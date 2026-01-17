Marsala, lastra di vetro rischia di cadere in strada da un palazzo di Via San Giovanni Bosco

17/01/2026 12:25:00

Attimi di apprensione questa mattina a Marsala, all’incrocio tra via San Giovanni Bosco e via Dello Sbarco, dove una grossa lastra di vetro, posizionata al settimo piano di un edificio, rischiava di precipitare improvvisamente al suolo, rappresentando un serio pericolo per i passanti.

Sul posto sono intervenuti poco fa i Vigili del Fuoco che, con l’ausilio di un’autoscala e del cestello, hanno raggiunto il punto critico provvedendo alla messa in sicurezza della lastra e dell’area sottostante.

L’intervento ha consentito di scongiurare possibili conseguenze per l’incolumità pubblica. La zona è stata temporaneamente interdetta durante le operazioni, svolte in condizioni di massima sicurezza.



