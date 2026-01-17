Sezioni
Paura a Castellammare: incendio in un appartamento

Momenti di grande paura nella tarda serata di giovedì a Castellammare del Golfo, dove un incendio è divampato all’interno di un appartamento in via Bonventre. Le fiamme si sono sviluppate improvvisamente nella cucina di un’abitazione privata, costringendo i residenti ad abbandonare in fretta l’immobile.

A vivere attimi di autentico panico è stata un’intera famiglia, sorpresa dal rogo che in pochi istanti ha reso l’aria irrespirabile. All’origine dell’incendio un corto circuito del frigorifero: il guasto improvviso dell’elettrodomestico avrebbe innescato le fiamme, che si sono rapidamente propagate agli arredi della cucina, coinvolgendo suppellettili e mobilio.

 

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Alcamo, che nel giro di pochi minuti hanno raggiunto l’abitazione avviando le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dei locali. La rapidità e l’efficacia dell’intervento hanno consentito di circoscrivere l’incendio, evitando che le fiamme si estendessero al resto dell’appartamento e provocassero danni ben più gravi. 

 

I danni si sono concentrati esclusivamente nella cucina: oltre al frigorifero, completamente distrutto, sono andati in fumo diversi suppellettili, mentre pareti e arredi sono rimasti anneriti dal fumo. Fortunatamente non si registrano feriti né intossicati. 



