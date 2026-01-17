Sezioni
Cronaca
17/01/2026 11:30:00

Ruba i cavi elettrici dell'illuminazione pubblica: arrestato un uomo a Trapani

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-01-2026/ruba-i-cavi-elettrici-dell-illuminazione-pubblica-arrestato-un-uomo-a-trapani-450.jpg

La Polizia di Stato ha arrestato a Trapani un uomo di circa 45 anni sorpreso mentre rubava cavi elettrici dell’illuminazione pubblica comunale.

 

L’episodio risale al 12 gennaio scorso, intorno alle 19.40, quando gli agenti delle Volanti dell’U.P.G.S.P. della Questura di Trapani sono intervenuti in viale Emilia Romagna, a seguito di una serie di furti di rame che avevano già colpito il Comune. I poliziotti hanno colto l’uomo in flagrante mentre, utilizzando diversi arnesi da scasso, stava sradicando un pozzetto di energia elettrica destinato all’illuminazione pubblica, riuscendo a estrarre un’ingente quantità di cavi.

 

Dopo essersi impossessato della refurtiva, l’uomo ha tentato di fuggire rifugiandosi sul terrazzo della propria abitazione, nel quartiere popolare del “Rione Palme”, con l’intento di far perdere le proprie tracce e recuperare il rame contenuto nei cavi.

Gli agenti sono però riusciti a entrare rapidamente nell’appartamento, sorprendendo l’uomo ancora in possesso del materiale rubato. Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti circa 80 metri di cavi elettrici, oltre a vari strumenti utilizzati per il furto.

 

Durante una successiva perlustrazione dell’area circostante, la Polizia ha scoperto anche numerose guaine protettive prive di cavi, accumulate all’interno di un vecchio scivolo in disuso, un tempo adibito a parcheggio interrato, situato proprio sotto il terrazzo dell’abitazione dell’uomo.

 

Il soggetto, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, è stato arrestato in flagranza di reato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. Al termine del rito direttissimo, il giudice ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico.









