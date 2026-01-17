Mazara: cambia la viabilità nella zona di Mazara 2

17/01/2026 14:00:00

Con ordinanza apposita il Comando di Polizia Municipale di Mazara, diretto da Vincenzo Menfi, ha stabilito una disciplina temporanea della circolazione stradale nell’area compresa tra il primo tratto della via Degli Archi, via Malerba e il secondo tratto della via Degli Archi in direzione via Serroni, nei pressi di contrada Mazara Due.

L’intervento segue l’installazione nei mesi scorsi di una rotatoria provvisoria con elementi mobili tipo “New Jersey” e precede la realizzazione di una rotatoria definitiva. L’obiettivo è garantire maggiore sicurezza in prossimità dell’ampia curva e del bivio per Mazara Due, riducendo la velocità dei veicoli e minimizzando l’incrocio dei flussi più pericolosi.

Ecco le principali disposizioni adottate:

Via Degli Archi – primo tratto (direzione Contrada Mazara Due → area di confluenza)

Istituito il segnale di “Dare precedenza” all’ingresso dell’area, con obbligo di precedenza verso i veicoli provenienti da via Malerba o dal secondo tratto della via Degli Archi.

all’ingresso dell’area, con obbligo di precedenza verso i veicoli provenienti da via Malerba o dal secondo tratto della via Degli Archi. Limite di velocità: 30 km/h nei 500 metri antecedenti l’area di confluenza.

30 km/h nei 500 metri antecedenti l’area di confluenza. Divieto di sorpasso nello stesso tratto.

Via Malerba (direzione Contrada Mazara Due → area di confluenza)

Obbligo di proseguire diritto , con convogliamento verso il secondo tratto della via Degli Archi (direzione via Serroni).

, con convogliamento verso il secondo tratto della via Degli Archi (direzione via Serroni). Divieto di svolta a sinistra verso il primo tratto della via Degli Archi.

verso il primo tratto della via Degli Archi. Limite di velocità: 30 km/h nei 500 metri antecedenti l’area di confluenza.

30 km/h nei 500 metri antecedenti l’area di confluenza. Divieto di sorpasso nello stesso tratto.

Via Degli Archi – secondo tratto (direzione via Serroni → area di confluenza)

Limite di velocità: 30 km/h nei 500 metri antecedenti l’area di confluenza.

30 km/h nei 500 metri antecedenti l’area di confluenza. Divieto di sorpasso nello stesso tratto.

Via Ernesto Basile (immissione sulla via Degli Archi)

Obbligo di svolta a destra , con direzione verso Contrada Mazara Due.

, con direzione verso Contrada Mazara Due. Divieto di immissione diretta nell’area di confluenza tra via Degli Archi, via Malerba e il secondo tratto della via Degli Archi.

nell’area di confluenza tra via Degli Archi, via Malerba e il secondo tratto della via Degli Archi.

I veicoli provenienti da via Ernesto Basile potranno: svoltare obbligatoriamente a destra verso Mazara Due; proseguire fino al primo svincolo utile per inversione di marcia o rientro sulla via Degli Archi seguendo la direzione ordinaria verso l’area di confluenza. Queste misure rimarranno in vigore fino alla realizzazione della rotatoria definitiva, con l’obiettivo di garantire la massima sicurezza per tutti gli utenti della strada.

*****

Regolamentazione viabilità per lavori all’illuminazione della Cattedrale

Dal 16 al 20 gennaio alcune zone del centro storico subiranno modifiche alla viabilità a causa di lavori sugli impianti di illuminazione della Chiesa Cattedrale Santissimo Salvatore.

Con l’Ordinanza n. 13/2026, il Comando di Polizia Municipale ha disposto: Piazza della Repubblica: divieto di transito dal 16 al 20 gennaio 2026, dalle 08:00 alle 18:00 (escluse le giornate festive), nell’area adiacente alla Basilica Cattedrale. Via San Giuseppe: divieto di fermata nel tratto antistante la Farmacia il 19 gennaio 2026, dalle 14:00 alle 20:00. Via San Giuseppe: divieto di transito il 19 gennaio 2026, dalle 14:00 alle 20:00.

Si invitano cittadini e automobilisti a rispettare la segnaletica e a prestare attenzione durante gli interventi, al fine di garantire la sicurezza di tutti.



