Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Cartolina da Marsala
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dalla Regione
17/01/2026 22:00:00

Gibellina 2026, Turano: "Scuole e studenti protagonisti della rinascita"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-01-2026/gibellina-2026-turano-scuole-e-studenti-protagonisti-della-rinascita-450.jpg

Anche le scuole siciliane saranno al centro delle iniziative legate a Gibellina Capitale italiana dell’arte contemporanea 2026. Il centro del Belìce, simbolo della rinascita dopo il terremoto del 1968, punta infatti sul coinvolgimento diretto degli studenti per rafforzare il legame tra arte, formazione e territorio.

 

Sono 159 gli istituti scolastici siciliani che hanno aderito alla circolare dell’assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale, finanziata con 700 mila euro, con l’obiettivo di avvicinare gli studenti all’arte contemporanea attraverso progetti didattici dedicati alla storia e al patrimonio artistico di Gibellina.

 

Dal prossimo anno, inoltre, verranno attivati in città anche i laboratori universitari del corso di laurea in Tecnologia per l’arte e la creatività contemporanea dell’Università Kore di Enna. Le attività si svolgeranno all’interno di uno spazio architettonico progettato da Nanda Vigo, rimasto inutilizzato per anni e ora destinato a nuova vita.

«Il governo Schifani – afferma l’assessore regionale all’Istruzione Mimmo Turano – ha creduto fin da subito in questo riconoscimento come occasione di rigenerazione e rilancio dell’intero territorio. L’arte diventa così uno strumento di sviluppo e coesione sociale».

 

«Le iniziative rivolte alle scuole e l’attivazione dei laboratori universitari – aggiunge Turano – rientrano nel ruolo della Regione di promuovere un’offerta formativa decentrata in territori di grande valore culturale. Gibellina, grazie alla visione di Ludovico Corrao, resta un esempio unico di rinascita attraverso l’arte e la bellezza».









Native | 17/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-01-2026/1768571990-0-l-i-c-garibaldi-pipitone-vola-in-europa-con-il-progetto-pnrr-erasmus.jpg

L’I.C. Garibaldi Pipitone vola in Europa con il progetto PNRR...

Native | 17/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-01-2026/1768556619-0-un-nuovo-capitolo-per-fily-art-tattoo-a-marsala-inaugurazione-con-musica-e-premi.jpg

Un nuovo capitolo per Fily Art Tattoo a Marsala: inaugurazione con musica...

Native | 14/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-01-2026/1768406626-0-liuzza-al-sigep-world-2026-da-marsala-a-rimini-l-azienda-investe-su-qualita-e-formazione.jpg

Liuzza al SIGEP WORLD 2026: da Marsala a Rimini, l'azienda investe su...