Gibellina 2026, Turano: "Scuole e studenti protagonisti della rinascita"

17/01/2026 22:00:00

Anche le scuole siciliane saranno al centro delle iniziative legate a Gibellina Capitale italiana dell’arte contemporanea 2026. Il centro del Belìce, simbolo della rinascita dopo il terremoto del 1968, punta infatti sul coinvolgimento diretto degli studenti per rafforzare il legame tra arte, formazione e territorio.

Sono 159 gli istituti scolastici siciliani che hanno aderito alla circolare dell’assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale, finanziata con 700 mila euro, con l’obiettivo di avvicinare gli studenti all’arte contemporanea attraverso progetti didattici dedicati alla storia e al patrimonio artistico di Gibellina.

Dal prossimo anno, inoltre, verranno attivati in città anche i laboratori universitari del corso di laurea in Tecnologia per l’arte e la creatività contemporanea dell’Università Kore di Enna. Le attività si svolgeranno all’interno di uno spazio architettonico progettato da Nanda Vigo, rimasto inutilizzato per anni e ora destinato a nuova vita.

«Il governo Schifani – afferma l’assessore regionale all’Istruzione Mimmo Turano – ha creduto fin da subito in questo riconoscimento come occasione di rigenerazione e rilancio dell’intero territorio. L’arte diventa così uno strumento di sviluppo e coesione sociale».

«Le iniziative rivolte alle scuole e l’attivazione dei laboratori universitari – aggiunge Turano – rientrano nel ruolo della Regione di promuovere un’offerta formativa decentrata in territori di grande valore culturale. Gibellina, grazie alla visione di Ludovico Corrao, resta un esempio unico di rinascita attraverso l’arte e la bellezza».



