Maltempo in Sicilia: la Protezione civile avvisa i sindaci. Domenica pioggia e vento forte

17/01/2026 20:48:00

La Protezione civile regionale ha diramato un avviso di preallertamento per condizioni di maltempo diffuse e persistenti in tutta la Sicilia a partire da domenica 18 gennaio. Una intensa perturbazione è in arrivo sull’Isola e potrebbe provocare piogge molto abbondanti, forti venti, mareggiate e nevicate sui rilievi.

Secondo le previsioni, sono attesi fenomeni temporaleschi diffusi, con accumuli localmente molto elevati e conseguente rischio di allagamenti, frane ed esondazioni di corsi d’acqua. I venti soffieranno forti o di burrasca dai quadranti meridionali, con moto ondoso molto elevato e mareggiate lungo le coste maggiormente esposte. Nevicate previste oltre i 1500 metri sui principali rilievi.

Le criticità più significative sono attese tra lunedì 19 e martedì 20 gennaio, in particolare nelle aree orientali della Sicilia, con precipitazioni intense sui settori dell’Etna e dei Peloritani, raffiche di vento molto forti e condizioni marine proibitive.

È stato attivato il sistema regionale di protezione civile. I Sindaci, in qualità di autorità locali di protezione civile, sono chiamati ad attuare le misure previste nei Piani comunali, mentre il volontariato di protezione civile è operativo e a disposizione delle amministrazioni locali, in coordinamento con i NOPI e le strutture operative, per il presidio delle aree a rischio e l’assistenza alla popolazione.

La Protezione civile raccomanda ai cittadini di seguire con attenzione gli aggiornamenti meteo, limitare gli spostamenti non necessari, evitare sottopassi, alvei fluviali e zone costiere esposte, e di mettere in sicurezza beni e strutture vulnerabili al vento e alla pioggia, adottando comportamenti di autoprotezione.



