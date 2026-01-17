Maltempo in Sicilia: la Protezione civile avvisa i sindaci. Domenica pioggia e vento forte
La Protezione civile regionale ha diramato un avviso di preallertamento per condizioni di maltempo diffuse e persistenti in tutta la Sicilia a partire da domenica 18 gennaio. Una intensa perturbazione è in arrivo sull’Isola e potrebbe provocare piogge molto abbondanti, forti venti, mareggiate e nevicate sui rilievi.
Secondo le previsioni, sono attesi fenomeni temporaleschi diffusi, con accumuli localmente molto elevati e conseguente rischio di allagamenti, frane ed esondazioni di corsi d’acqua. I venti soffieranno forti o di burrasca dai quadranti meridionali, con moto ondoso molto elevato e mareggiate lungo le coste maggiormente esposte. Nevicate previste oltre i 1500 metri sui principali rilievi.
Le criticità più significative sono attese tra lunedì 19 e martedì 20 gennaio, in particolare nelle aree orientali della Sicilia, con precipitazioni intense sui settori dell’Etna e dei Peloritani, raffiche di vento molto forti e condizioni marine proibitive.
È stato attivato il sistema regionale di protezione civile. I Sindaci, in qualità di autorità locali di protezione civile, sono chiamati ad attuare le misure previste nei Piani comunali, mentre il volontariato di protezione civile è operativo e a disposizione delle amministrazioni locali, in coordinamento con i NOPI e le strutture operative, per il presidio delle aree a rischio e l’assistenza alla popolazione.
La Protezione civile raccomanda ai cittadini di seguire con attenzione gli aggiornamenti meteo, limitare gli spostamenti non necessari, evitare sottopassi, alvei fluviali e zone costiere esposte, e di mettere in sicurezza beni e strutture vulnerabili al vento e alla pioggia, adottando comportamenti di autoprotezione.
Grazie al progetto PNRR ERASMUS+, “Investimento M4C1I3 nuove competenze nuovi linguaggi - DM 61/23 - realizzazione di scambi ed esperienze formative all’estero per studenti e per il personale scolastico attraverso un...
Il quadro meteo per l’inizio della prossima settimana si fa sempre più preoccupante. I principali modelli previsionali stanno ormai convergendo su uno scenario di maltempo estremo che potrebbe colpire la Sicilia tra lunedì 19 e...
Gli esperti lo dicono chiaramente: onde giganti, raffiche di uragano, uno scirocco fortissimo potrebbero attendere la Sicilia la settimana prossima. "Una carta dei venti di questa portata probabilmente non l'abbiamo mai vista"...
Liuzza sarà al SIGEP WORLD 2026, la più importante fiera internazionale dedicata alle eccellenze del Foodservice, in programma dal 16 al 20 gennaio alla Fiera di Rimini. Un appuntamento centrale per l’azienda...