Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Cartolina da Marsala
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Meteo
17/01/2026 20:48:00

Maltempo in Sicilia: la Protezione civile avvisa i sindaci. Domenica pioggia e vento forte

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-01-2026/1768679602-0-maltempo-in-sicilia-la-protezione-civile-avvisa-i-sindaci-domenica-pioggia-e-vento-forte.jpg

La Protezione civile regionale ha diramato un avviso di preallertamento per condizioni di maltempo diffuse e persistenti in tutta la Sicilia a partire da domenica 18 gennaio. Una intensa perturbazione è in arrivo sull’Isola e potrebbe provocare piogge molto abbondanti, forti venti, mareggiate e nevicate sui rilievi.

 

Secondo le previsioni, sono attesi fenomeni temporaleschi diffusi, con accumuli localmente molto elevati e conseguente rischio di allagamenti, frane ed esondazioni di corsi d’acqua. I venti soffieranno forti o di burrasca dai quadranti meridionali, con moto ondoso molto elevato e mareggiate lungo le coste maggiormente esposte. Nevicate previste oltre i 1500 metri sui principali rilievi.

 

Le criticità più significative sono attese tra lunedì 19 e martedì 20 gennaio, in particolare nelle aree orientali della Sicilia, con precipitazioni intense sui settori dell’Etna e dei Peloritani, raffiche di vento molto forti e condizioni marine proibitive.

 

 

È stato attivato il sistema regionale di protezione civile. I Sindaci, in qualità di autorità locali di protezione civile, sono chiamati ad attuare le misure previste nei Piani comunali, mentre il volontariato di protezione civile è operativo e a disposizione delle amministrazioni locali, in coordinamento con i NOPI e le strutture operative, per il presidio delle aree a rischio e l’assistenza alla popolazione.

La Protezione civile raccomanda ai cittadini di seguire con attenzione gli aggiornamenti meteo, limitare gli spostamenti non necessari, evitare sottopassi, alvei fluviali e zone costiere esposte, e di mettere in sicurezza beni e strutture vulnerabili al vento e alla pioggia, adottando comportamenti di autoprotezione.









Native | 17/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-01-2026/1768571990-0-l-i-c-garibaldi-pipitone-vola-in-europa-con-il-progetto-pnrr-erasmus.jpg

L’I.C. Garibaldi Pipitone vola in Europa con il progetto PNRR...

Native | 17/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-01-2026/1768556619-0-un-nuovo-capitolo-per-fily-art-tattoo-a-marsala-inaugurazione-con-musica-e-premi.jpg

Un nuovo capitolo per Fily Art Tattoo a Marsala: inaugurazione con musica...

Native | 14/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-01-2026/1768406626-0-liuzza-al-sigep-world-2026-da-marsala-a-rimini-l-azienda-investe-su-qualita-e-formazione.jpg

Liuzza al SIGEP WORLD 2026: da Marsala a Rimini, l'azienda investe su...