Marsala: nuovo corso serale Osa all'Istituto Damiani: al via dall'anno scolastico 2026/27

17/01/2026 02:00:00

A partire dall’anno scolastico 2026-2027, l’Istituto Damiani di Marsala attiverà un nuovo corso serale di Operatore Socio Assistenziale (OSA) presso la sede di via del Fante n. 35. Un’importante novità formativa rivolta a giovani e adulti che desiderano conseguire un diploma professionale e acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro, anche dopo aver interrotto il proprio percorso scolastico.

Il corso serale rappresenta una concreta occasione di rientro in formazione, pensata per chi lavora o è in cerca di occupazione. Al termine del percorso è previsto il superamento dell’Esame di Stato, con il rilascio di un titolo di studio equivalente a quello dei corsi diurni.

Il percorso di studi è articolato in tre periodi didattici, organizzati in orario pomeridiano e serale: Primo periodo, finalizzato all’acquisizione della certificazione per l’accesso al secondo biennio; Secondo periodo, per il conseguimento della certificazione utile all’ammissione all’ultimo anno; Terzo periodo, dedicato al conseguimento del diploma nell’indirizzo Servizi Socio-Sanitari.

Il corso è rivolto a: giovani e adulti in cerca di prima occupazione; lavoratori che intendono migliorare o riconvertire la propria professionalità; persone che vogliono recuperare un percorso scolastico interrotto.

L’offerta formativa mira a fornire competenze culturali e professionali nell’ambito dell’assistenza e del benessere della persona. Gli studenti saranno formati per operare efficacemente nella relazione d’aiuto, nella progettazione di attività socio-educative, nella rilevazione dei bisogni sociali e sanitari e nell’orientamento ai servizi del territorio.

Le competenze acquisite permetteranno di lavorare in strutture sanitarie, servizi sociali, Rsa, ludoteche, centri di aggregazione e in altri contesti dedicati alla cura e al supporto della persona.

Il corso serale OSA si configura dunque come una opportunità formativa e professionale strategica, capace di coniugare studio, lavoro e crescita personale in un settore sempre più centrale per la società.



