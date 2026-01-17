Lutto ad Alcamo per la scomparsa di Eleonora Lombardo

17/01/2026 08:28:00

Lutto ad Alcamo per la scomparsa improvvisa di Eleonora Lombardo, una notizia che ha colpito profondamente la comunità cittadina e, in particolare, il mondo del Carnevale Alcamese, di cui era una delle anime più vive e riconoscibili.

Eleonora era una ballerina instancabile, sempre sorridente, piena di energia e di entusiasmo. Fino a pochi giorni fa era in palestra con il gruppo, a provare e prepararsi per il Carnevale. Poi, all’improvviso, il silenzio. Una perdita che lascia sgomenti amici, compagni di danza, istruttori e quanti avevano imparato a conoscerla e volerle bene.

Il vuoto lasciato dalla sua scomparsa è profondo: nel gruppo danzante, nella palestra che frequentava, e soprattutto tra le persone a lei più vicine. In tanti la ricordano per la gioia contagiosa, per la disponibilità, per quel sorriso che non mancava mai, nemmeno nella fatica delle prove.

«L’altro ieri sera eravamo tutti insieme a ballare, a prepararci per il Carnevale. Adesso sei tra le braccia del Signore. La vita è troppo ingiusta».



E ancora: «Sei volata via all’improvviso, lasciando un vuoto e una tristezza immensa. Il Signore coglie i fiori più belli».

Tutto lo staff della palestra si è stretto attorno alla famiglia, ricordando Eleonora con stima e con il sorriso, quello che lei regalava a tutti.