Marsala: è morta Maria Angileri, mamma di Nicoletta Indelicato

17/01/2026 18:33:00

E' morta a Marsala Maria Angileri, mamma di Nicoletta Indelicato, la giovane marsalese brutalmente uccisa nel 2019. La donna lascia il marito Damiano e il figlio Christian.

Il nome di Maria Angileri è indissolubilmente legato a una delle pagine più drammatiche della storia recente della città. Sua figlia Nicoletta, 25 anni, venne uccisa nella notte tra il 16 e il 17 marzo 2019, nelle campagne di contrada Sant’Onofrio, alla periferia di Marsala.

Nicoletta fu portata in auto in una zona isolata e colpita con dodici coltellate e poi il suo corpo venne dato alle fiamme. Un delitto che scosse profondamente la comunità marsalese per la sua ferocia e per le modalità con cui fu consumato.

Per l’omicidio sono stati condannati Carmelo Bonetta e Margareta Buffa. Bonetta, che ha confessato il delitto, è stato condannato a 30 anni di carcere con rito abbreviato. Buffa, l’ultima persona ad aver visto Nicoletta quella sera, ha scelto il processo ordinario: la sua condanna all’ergastolo è diventata definitiva con la sentenza della Cassazione.

Alla famiglia Indelicato va il cordoglio della città, che ancora oggi non ha dimenticato Nicoletta e il dolore di una madre che ha dovuto convivere con una perdita così atroce.