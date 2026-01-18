Marsala: cimitero chiuso per la Madonna della Cava e Villa Cavallotti chiusa per maltempo

18/01/2026 09:00:00

In occasione della festività della Santa Patrona di Marsala, la Madonna della Cava, che ricorre lunedì 19 gennaio, l’Amministrazione comunale ha disposto la chiusura del Cimitero comunale.

La decisione è stata adottata considerando il ridotto afflusso di visitatori nelle giornate festive, ancor più in questo caso, precedute dal sabato e dalla domenica. Saranno comunque garantiti i servizi di reperibilità, consentendo l’accesso esclusivamente per il deposito delle salme.

Con lo stesso provvedimento sindacale è stata inoltre disposta la chiusura di Villa Cavallotti nelle giornate di lunedì 19 e martedì 20 gennaio. Il provvedimento si rende necessario alla luce dell’allerta meteo segnalata, in particolare per la giornata di martedì, e risponde all’esigenza di adottare misure precauzionali a tutela della sicurezza pubblica e privata.



