Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Cartolina da Marsala
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Meteo
18/01/2026 11:16:00

Allerta rossa in Sicilia: arriva il ciclone Harry tra venti forti e piogge torrenziali

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-01-2026/1768731406-0-allerta-rossa-in-sicilia-arriva-il-ciclone-harry-tra-venti-forti-e-piogge-torrenziali.png

La Sicilia si prepara a vivere ore di maltempo estremo con l’arrivo del ciclone Harry, una profonda struttura depressionaria che porterà vento, piogge intense e mareggiate sulle coste esposte. L’allerta rossa è stata diramata dalla Protezione Civile regionale, con particolare attenzione per la Sicilia orientale.

 

Secondo le previsioni, le raffiche di vento potrebbero superare i 100 km/h, causando danni ad alberi e infrastrutture, mentre il mare sarà agitato fino a forza 8 della scala Douglas, con onde che potranno raggiungere i 7 metri. L’area tra l’Etna e i monti Peloritani è considerata la più a rischio, con possibili fenomeni alluvionali e bufere di neve sopra i 1300 metri.

 

Il Consorzio Autostrade Siciliane invita gli automobilisti a spostarsi solo se strettamente necessario. La Protezione Civile ha attivato un preallertamento ai sindaci: i Centri Operativi Comunali (COC) devono controllare caditoie, sottopassi, alberature e impalcature e attuare tutte le misure preventive necessarie.

Le prossime ore saranno decisive: anche piccoli spostamenti della traiettoria del ciclone potranno modificare l’impatto sulle zone più esposte. La raccomandazione alla popolazione è di evitare aree a rischio e di seguire con attenzione gli aggiornamenti delle autorità.









Native | 17/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-01-2026/1768571990-0-l-i-c-garibaldi-pipitone-vola-in-europa-con-il-progetto-pnrr-erasmus.jpg

L’I.C. Garibaldi Pipitone vola in Europa con il progetto PNRR...

Native | 17/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-01-2026/1768556619-0-un-nuovo-capitolo-per-fily-art-tattoo-a-marsala-inaugurazione-con-musica-e-premi.jpg

Un nuovo capitolo per Fily Art Tattoo a Marsala: inaugurazione con musica...

Native | 14/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-01-2026/1768406626-0-liuzza-al-sigep-world-2026-da-marsala-a-rimini-l-azienda-investe-su-qualita-e-formazione.jpg

Liuzza al SIGEP WORLD 2026: da Marsala a Rimini, l'azienda investe su...