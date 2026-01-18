Allerta rossa in Sicilia: arriva il ciclone Harry tra venti forti e piogge torrenziali

18/01/2026 11:16:00

La Sicilia si prepara a vivere ore di maltempo estremo con l’arrivo del ciclone Harry, una profonda struttura depressionaria che porterà vento, piogge intense e mareggiate sulle coste esposte. L’allerta rossa è stata diramata dalla Protezione Civile regionale, con particolare attenzione per la Sicilia orientale.

Secondo le previsioni, le raffiche di vento potrebbero superare i 100 km/h, causando danni ad alberi e infrastrutture, mentre il mare sarà agitato fino a forza 8 della scala Douglas, con onde che potranno raggiungere i 7 metri. L’area tra l’Etna e i monti Peloritani è considerata la più a rischio, con possibili fenomeni alluvionali e bufere di neve sopra i 1300 metri.

Il Consorzio Autostrade Siciliane invita gli automobilisti a spostarsi solo se strettamente necessario. La Protezione Civile ha attivato un preallertamento ai sindaci: i Centri Operativi Comunali (COC) devono controllare caditoie, sottopassi, alberature e impalcature e attuare tutte le misure preventive necessarie.

Le prossime ore saranno decisive: anche piccoli spostamenti della traiettoria del ciclone potranno modificare l’impatto sulle zone più esposte. La raccomandazione alla popolazione è di evitare aree a rischio e di seguire con attenzione gli aggiornamenti delle autorità.



