Maltempo in arrivo, la Protezione civile regionale attiva stato di preallerta

18/01/2026 17:03:00

La Protezione civile regionale ha attivato lo stato di preallerta in vista dell’ondata di maltempo che interesserà la Sicilia a partire dalle prossime ore. La Regione si è mossa in anticipo, predisponendo tutte le strutture operative sul territorio per affrontare gli effetti dei fenomeni più intensi previsti.

Già nella giornata di ieri il Dipartimento regionale della Protezione civile ha diramato un avviso di preallerta alle prefetture e a tutti gli enti coinvolti, invitando in particolare i sindaci – in qualità di autorità locali di protezione civile – ad attivare le misure previste dai Piani comunali di emergenza.

Tra le disposizioni adottate anche la sospensione di congedi e permessi per il personale della Protezione civile e l’attivazione delle Organizzazioni di volontariato, chiamate a supportare i presidi territoriali nelle verifiche e nelle eventuali attività di assistenza alla popolazione.

«La Regione si è mossa fin da subito – ha dichiarato il presidente della Regione Renato Schifani – per fare in modo che, attraverso la collaborazione istituzionale tra tutte le parti coinvolte, vengano ridotti al minimo possibili danni e disagi». Schifani ha inoltre assicurato un monitoraggio costante dell’evoluzione della situazione meteo: «Il capo della Protezione civile regionale, Salvatore Cocina, è in continuo contatto con il Dipartimento nazionale, le prefetture e i sindaci dei territori interessati».

Nelle prossime ore la Protezione civile continuerà a diffondere aggiornamenti sui fenomeni attesi, indicando i livelli di allerta e le fasi operative previste per le diverse zone della Sicilia.



