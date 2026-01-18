Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Cartolina da Marsala
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Meteo
18/01/2026 17:03:00

Maltempo in arrivo, la Protezione civile regionale attiva stato di preallerta

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-01-2026/maltempo-in-arrivo-la-protezione-civile-regionale-attiva-stato-di-preallerta-450.png

La Protezione civile regionale ha attivato lo stato di preallerta in vista dell’ondata di maltempo che interesserà la Sicilia a partire dalle prossime ore. La Regione si è mossa in anticipo, predisponendo tutte le strutture operative sul territorio per affrontare gli effetti dei fenomeni più intensi previsti.

 

Già nella giornata di ieri il Dipartimento regionale della Protezione civile ha diramato un avviso di preallerta alle prefetture e a tutti gli enti coinvolti, invitando in particolare i sindaci – in qualità di autorità locali di protezione civile – ad attivare le misure previste dai Piani comunali di emergenza.

Tra le disposizioni adottate anche la sospensione di congedi e permessi per il personale della Protezione civile e l’attivazione delle Organizzazioni di volontariato, chiamate a supportare i presidi territoriali nelle verifiche e nelle eventuali attività di assistenza alla popolazione.

 

«La Regione si è mossa fin da subito – ha dichiarato il presidente della Regione Renato Schifani – per fare in modo che, attraverso la collaborazione istituzionale tra tutte le parti coinvolte, vengano ridotti al minimo possibili danni e disagi». Schifani ha inoltre assicurato un monitoraggio costante dell’evoluzione della situazione meteo: «Il capo della Protezione civile regionale, Salvatore Cocina, è in continuo contatto con il Dipartimento nazionale, le prefetture e i sindaci dei territori interessati».

Nelle prossime ore la Protezione civile continuerà a diffondere aggiornamenti sui fenomeni attesi, indicando i livelli di allerta e le fasi operative previste per le diverse zone della Sicilia.









Native | 17/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-01-2026/1768571990-0-l-i-c-garibaldi-pipitone-vola-in-europa-con-il-progetto-pnrr-erasmus.jpg

L’I.C. Garibaldi Pipitone vola in Europa con il progetto PNRR...

Native | 17/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-01-2026/1768556619-0-un-nuovo-capitolo-per-fily-art-tattoo-a-marsala-inaugurazione-con-musica-e-premi.jpg

Un nuovo capitolo per Fily Art Tattoo a Marsala: inaugurazione con musica...

Native | 14/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-01-2026/1768406626-0-liuzza-al-sigep-world-2026-da-marsala-a-rimini-l-azienda-investe-su-qualita-e-formazione.jpg

Liuzza al SIGEP WORLD 2026: da Marsala a Rimini, l'azienda investe su...