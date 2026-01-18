Maltempo in Sicilia, ecco le zone di allerta. Attenzione per temporali, vento e mareggiate

18/01/2026 18:54:00

La Protezione civile regionale ha diramato un nuovo avviso di rischio meteo-idrogeologico e idraulico per la Sicilia, con un progressivo peggioramento delle condizioni atmosferiche tra oggi e domani. Oggi, domenica 18 gennaio, dalle ore 16 alle 24, è prevista allerta gialla nelle zone A, H e I, con allerta meteo per temporali.

La situazione si aggraverà domani, lunedì 19 gennaio, dalle ore 00 alle 24: Allerta gialla nelle zone B, C, D ed E; Allerta arancione nelle zone A, F, G e H; Allerta rossa nella zona I, dove è atteso il massimo livello di criticità.

Per il rischio idraulico, l’allerta sarà: Gialla nella zona B; Arancione nelle zone A, F, G e H; Rossa nella zona I.

La Protezione civile segnala inoltre condizioni meteo avverse nelle prossime 24-36 ore: sono previsti venti di burrasca dai quadranti orientali, in ulteriore intensificazione da martedì fino a burrasca forte, con raffiche di tempesta e forti mareggiate sulle coste esposte.

Le precipitazioni saranno diffuse e persistenti, anche a carattere di rovescio o temporale, soprattutto nelle zone orientali e meridionali dell’Isola, con quantitativi cumulati molto elevati. Attesi anche fenomeni intensi, con frequente attività elettrica, rovesci violenti e locali grandinate.

La Protezione civile invita amministrazioni e cittadini alla massima prudenza e ha disposto l’attivazione delle procedure previste dai piani comunali di Protezione civile.

Per emergenze è attivo il numero verde SO.U.R. 800 404040.




