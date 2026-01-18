Ciclismo: la Star Cycling Lab apre la stagione alla Favorita di Palermo

18/01/2026 07:00:00

Il ciclismo regionale siciliano è pronto a riaccendere i motori per un 2026 che si preannuncia vibrante. L’appuntamento inaugurale è fissato per domenica 25 gennaio nello storico scenario del Parco della Favorita a Palermo, dove andrà in scena il Memorial Silvestre Guardì. La gara, di rilevanza regionale, rappresenta la prima prova del rinomato Trittico della Conca D’oro e vedrà ai nastri di partenza una Star Cycling Lab determinata a recitare un ruolo da protagonista sin dalle prime pedalate. Sotto la direzione tecnica di Ninni Stella, il team lilibetano ha ufficializzato una rosa di alto profilo, studiata per combinare forza esplosiva e visione tattica. Il ruolo di capitano per questa uscita d’esordio è stato affidato a Riccardo Sammaritano. Il velocista, protagonista di una preparazione invernale caratterizzata da dati atletici in forte crescita, sarà l’uomo di punta per le volate finali. A supporto di Sammaritano agiranno i passisti Nicola Eramo e Felice La Grutta, incaricati di dettare il ritmo e neutralizzare eventuali tentativi di fuga avversari. Oltre alla gestione tecnica, Ninni Stella sarà presente in gara come leader ed esperto tattico, affiancato da un settore femminile che punta nuovamente ai vertici della categoria. Le ambizioni del team in rosa passano per il talento di Giulia D’Aguanno, considerata la "star" della squadra, e per la combattività di Clarissa Stella.

L’entusiasmo per il debutto stagionale traspare chiaramente dalle parole del Presidente Francesco Stella, che ha voluto sottolineare il valore del comparto Master nel più ampio progetto societario. Pur essendo il settore agonistico proiettato verso l'esordio ufficiale del 1° marzo, la società lilibetana considera gli atleti Master un pilastro fondamentale, capace di generare successi e dare prestigio al marchio. "Meritano il massimo rispetto e il miglior supporto tecnico possibile," ha dichiarato il Presidente, confermando la volontà di dare battaglia immediata sul circuito palermitano. Mentre la Star Cycling Lab scopre le proprie carte, lo scenario sportivo marsalese rimane avvolto nel silenzio per quanto riguarda le altre realtà locali. Dai comandi del Marsala Team 2012, de I Leoni e dell’Acido Lattico non sono ancora giunte comunicazioni ufficiali sui rispettivi programmi stagionali. Questo riserbo strategico aggiunge un ulteriore elemento di curiosità in vista della sfida di domenica mattina, quando i cronometri della Favorita daranno i primi verdetti ufficiali dell'anno.



