Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Cartolina da Marsala
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Antimafia
19/01/2026 10:31:00

L'ultima spiaggia. Alkamar, la strage dimenticata e cinquant’anni di misteri italiani

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-01-2026/l-ultima-spiaggia-alkamar-la-strage-dimenticata-e-cinquant-anni-di-misteri-italiani-450.jpg

Nella notte tra il 26 e il 27 gennaio 1976 un commando armato fa irruzione nella casermetta dei carabinieri di Alcamo Marina, nel Trapanese. Due giovani militari vengono uccisi a sangue freddo: l’appuntato Salvatore Falcetta e il carabiniere semplice Carmine Apuzzo. È una delle stragi più oscure della storia siciliana, rimasta per decenni senza colpevoli veri.

Le indagini si indirizzano immediatamente verso la pista del terrorismo rosso. Una scelta rapida, comoda, che ignora incongruenze evidenti. Vengono arrestati Giuseppe Mandalà, Giuseppe Gulotta, Vincenzo Ferrantelli e Gaetano Santangelo. Dopo ore di interrogatori violenti, tutti confessano. Ma quando finalmente parlano davanti a un magistrato, ritrattano: quelle confessioni sono state estorte con torture.

Non basta. La macchina giudiziaria va avanti lo stesso. Mandalà morirà in carcere, stroncato da un tumore. Ferrantelli e Santangelo riusciranno a fuggire in Sudamerica. Giuseppe Gulotta, invece, resterà in prigione per ventidue anni. Solo nel 2007 la verità giudiziaria verrà riscritta: uno dei carabinieri coinvolti negli interrogatori ammetterà le torture di quella notte, scagionando definitivamente i quattro.

A quel punto resta la domanda che nessuno ha mai voluto affrontare davvero: chi ha ucciso i due carabinieri di Alcamo Marina? E soprattutto perché?

Trapani, in quegli anni, è molto più di una provincia di mafia. È un territorio attraversato da interessi opachi, dove si intrecciano criminalità organizzata, politica, massoneria e apparati dello Stato. Su quella terra aleggia la presenza di Gladio, l’organizzazione paramilitare clandestina che proprio nel Trapanese aveva basi logistiche, depositi di armi e – secondo diverse inchieste – anche traffici di scorie radioattive destinate alla Somalia, diventata la “pattumiera” d’Europa.

Da quella strage dimenticata parte un filo nero che attraversa mezzo secolo di misteri italiani: conduce a Peppino Impastato, all’omicidio del colonnello Giuseppe Russo, al delitto del giornalista Mario Francese, fino a Mauro Rostagno e a Ilaria Alpi, uccisa mentre in Somalia stava indagando proprio su quei traffici. Un intreccio che arriva fino alle stragi mafiose del 1993 e alle rivelazioni di uomini dei servizi e collaboratori di giustizia.

Questa storia, che sembra una spy story ma è tutta reale, viene raccontata da Lucio Luca nel libro “L’ultima spiaggia. Alkamar, la strage dimenticata e cinquant’anni di misteri italiani”, in uscita il 21 gennaio per Compagnia editoriale Aliberti. Un saggio narrativo che ha il passo del romanzo e la forza dell’inchiesta.

La voce che guida il racconto è quella di Giuseppe Gulotta, l’uomo che ha trascorso oltre vent’anni in carcere da innocente e che, a cinquant’anni dai fatti, continua a porsi la stessa domanda:
«Perché proprio io?»

Una domanda che resta sospesa. Come la verità su Alkamar.









Native | 17/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-01-2026/1768571990-0-l-i-c-garibaldi-pipitone-vola-in-europa-con-il-progetto-pnrr-erasmus.jpg

L’I.C. Garibaldi Pipitone vola in Europa con il progetto PNRR...

Native | 17/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-01-2026/1768556619-0-un-nuovo-capitolo-per-fily-art-tattoo-a-marsala-inaugurazione-con-musica-e-premi.jpg

Un nuovo capitolo per Fily Art Tattoo a Marsala: inaugurazione con musica...

Native | 14/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-01-2026/1768406626-0-liuzza-al-sigep-world-2026-da-marsala-a-rimini-l-azienda-investe-su-qualita-e-formazione.jpg

Liuzza al SIGEP WORLD 2026: da Marsala a Rimini, l'azienda investe su...