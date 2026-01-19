Allerta meteo a Trapani: vento e pioggia, gazebo a terra e primi danni 

19/01/2026 16:14:00

L’allerta meteo sulla Sicilia è già concreta sul territorio di Trapani. In queste ore, secondo i dati di meteo.it, si registrano piogge deboli ma diffuse e raffiche di vento che sfiorano i 45–50 km/h, con un ulteriore peggioramento atteso soprattutto nella giornata di domani.

Le prime conseguenze sono già visibili in città. In viale della Provincia, di fronte alla Cittadella dove si svolge abitualmente il mercato settimanale alimentare, alcuni gazebo non messi in sicurezza sono stati abbattuti dal vento, finendo sulle auto in sosta. Una situazione che crea disagi e alimenta preoccupazione per la sicurezza pubblica.

«In merito all’allerta meteo che colpirà la Sicilia oggi, ma soprattutto domani, qualcuno non ha pensato di mettere in sicurezza questi gazebo. Oltre ai problemi notturni degli schiamazzi si rischia di rovinare macchine, ma soprattutto l’incolumità delle persone», è la segnalazione arrivata da un cittadino.

Il mare è molto agitato, con onde alte e collegamenti marittimi fortemente compromessi: le isole minori risultano isolate. Nel resto del Trapanese si segnalano danni causati dal vento, come a San Vito Lo Capo, dove un albero è stato spezzato a metà dalla forza delle raffiche.

I divieti in vigore (in sintesi)

Stop ad attività sportive, ricreative e di intrattenimento all’aperto

Chiusi parchi, ville comunali, giardini e cimiteri

Vietato l’accesso a sottopassi e zone soggette ad allagamenti

Interdetta la fruizione di spiagge, moli, pontili e litorali esposti

Possibili chiusure improvvise di strade in caso di pericolo

Le raccomandazioni

L’ASP di Trapani invita alla prudenza: “Recatevi in ospedale solo per le emergenze”.

Si raccomanda inoltre di:

limitare gli spostamenti allo stretto necessario

evitare aree costiere, sottopassi e locali interrati

non sostare vicino ad alberi, cantieri e strutture precarie

seguire le indicazioni delle autorità



