Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
19/01/2026 16:14:00

Allerta meteo a Trapani: vento e pioggia, gazebo a terra e primi danni 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-01-2026/1768836456-0-allerta-meteo-a-trapani-vento-e-pioggia-gazebo-a-terra-e-primi-danni.jpg

L’allerta meteo sulla Sicilia è già concreta sul territorio di Trapani. In queste ore, secondo i dati di meteo.it, si registrano piogge deboli ma diffuse e raffiche di vento che sfiorano i 45–50 km/h, con un ulteriore peggioramento atteso soprattutto nella giornata di domani.

Le prime conseguenze sono già visibili in città. In viale della Provincia, di fronte alla Cittadella dove si svolge abitualmente il mercato settimanale alimentare, alcuni gazebo non messi in sicurezza sono stati abbattuti dal vento, finendo sulle auto in sosta. Una situazione che crea disagi e alimenta preoccupazione per la sicurezza pubblica.

«In merito all’allerta meteo che colpirà la Sicilia oggi, ma soprattutto domani, qualcuno non ha pensato di mettere in sicurezza questi gazebo. Oltre ai problemi notturni degli schiamazzi si rischia di rovinare macchine, ma soprattutto l’incolumità delle persone», è la segnalazione arrivata da un cittadino.

Il mare è molto agitato, con onde alte e collegamenti marittimi fortemente compromessi: le isole minori risultano isolate. Nel resto del Trapanese si segnalano danni causati dal vento, come a San Vito Lo Capo, dove un albero è stato spezzato a metà dalla forza delle raffiche.

I divieti in vigore (in sintesi)

  • Stop ad attività sportive, ricreative e di intrattenimento all’aperto
  • Chiusi parchi, ville comunali, giardini e cimiteri
  • Vietato l’accesso a sottopassi e zone soggette ad allagamenti
  • Interdetta la fruizione di spiagge, moli, pontili e litorali esposti
  • Possibili chiusure improvvise di strade in caso di pericolo

Le raccomandazioni

L’ASP di Trapani invita alla prudenza: “Recatevi in ospedale solo per le emergenze”.
Si raccomanda inoltre di:

  • limitare gli spostamenti allo stretto necessario
  • evitare aree costiere, sottopassi e locali interrati
  • non sostare vicino ad alberi, cantieri e strutture precarie
  • seguire le indicazioni delle autorità









Native | 17/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-01-2026/1768571990-0-l-i-c-garibaldi-pipitone-vola-in-europa-con-il-progetto-pnrr-erasmus.jpg

L’I.C. Garibaldi Pipitone vola in Europa con il progetto PNRR...

Native | 17/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-01-2026/1768556619-0-un-nuovo-capitolo-per-fily-art-tattoo-a-marsala-inaugurazione-con-musica-e-premi.jpg

Un nuovo capitolo per Fily Art Tattoo a Marsala: inaugurazione con musica...

Native | 14/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-01-2026/1768406626-0-liuzza-al-sigep-world-2026-da-marsala-a-rimini-l-azienda-investe-su-qualita-e-formazione.jpg

Liuzza al SIGEP WORLD 2026: da Marsala a Rimini, l'azienda investe su...