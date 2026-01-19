Maltempo: scuole chiuse a Trapani, onde sovrastano lo scalo nuovo a Marettimo

19/01/2026 16:25:00

Il peggioramento delle condizioni meteorologiche sta mettendo in difficoltà gran parte del territorio trapanese. Per la giornata di domani anche il Comune di Trapani ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, compresi asili nido e scuole private, al fine di garantire la sicurezza di studenti, insegnanti e personale scolastico.

Il provvedimento è stato adottato alla luce delle previsioni meteo avverse e dell’allerta diramata dalla Protezione civile. Contestualmente, l’amministrazione comunale ha

diffuso una serie di raccomandazioni alla cittadinanza, invitando a: evitare spostamenti non necessari; mettere in sicurezza porte e finestre; non sostare sotto alberi o strutture precarie; evitare aree soggette ad allagamenti o frane; prestare particolare attenzione a bambini e anziani.

Marsala: alberi sradicati, pericolo nelle strade

Situazione critica anche a Marsala, dove il forte vento ha causato diversi danni. In varie zone della città si segnalano pali sradicati e alberi abbattuti, in particolare nell’area di Sappusi.

Preoccupazione in via Omero, dove alcuni alberi – secondo le segnalazioni dei residenti – non vengono potati da circa tre anni. Le raffiche di vento stanno rendendo la zona pericolosa sia per i pedoni che per le auto in transito. Alla scuola Lombardo Radice, un grosso ramo di pino è stato spezzato dal vento ed è caduto a terra, fortunatamente senza conseguenze per le persone.

Marettimo: mareggiate impressionanti

A Marettimo si registrano forti mareggiate, con onde che superano la banchina dello scalo nuovo, creando disagi e apprensione tra residenti e operatori marittimi.

Le autorità invitano a mantenere alta l’attenzione, seguire gli aggiornamenti ufficiali e segnalare eventuali situazioni di pericolo. L’emergenza meteo, secondo le previsioni, potrebbe protrarsi ancora nelle prossime ore.

