Allerta maltempo. Domani scuole chiuse a Marsala. Annullata la processione

19/01/2026 13:48:00

Scuole chiuse domani a Marsala. A deciderlo è stato il sindaco Massimo Grillo, alla luce dell’allerta meteo diramata dalla Protezione civile nazionale e regionale e delle comunicazioni della Prefettura di Trapani. L’ordinanza riguarderà tutti gli istituti di ogni ordine e grado per la giornata di martedì 20 gennaio, nell’ambito di una serie di misure adottate per la tutela della pubblica e privata incolumità.

La decisione è maturata al termine di un confronto con i vertici delle forze dell’ordine e degli enti operativi del territorio: Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia municipale, Capitaneria di porto e 37º Stormo dell’Aeronautica Militare di Trapani. Un quadro condiviso che ha portato anche alla sospensione della processione della Madonna della Cava, prevista per oggi. D’intesa con don Marco Renda e don Giacomo Marino, la scelta è stata ritenuta «opportuna e precauzionale» a causa delle condizioni meteo avverse. Resta invece confermata la Santa Messa in Chiesa Madre alle ore 18.

L’allerta, valida fino al 21 gennaio, spinge il Comune ad ampliare le restrizioni. Oltre alla chiusura già disposta di Cimitero comunale e Villa Cavallotti, il nuovo provvedimento sindacale conterrà:

il divieto di manifestazioni e attività all’aperto , comprese quelle ludico-ricreative, sportive e di intrattenimento, anche se già autorizzate;

, comprese quelle ludico-ricreative, sportive e di intrattenimento, anche se già autorizzate; il divieto di accesso a parchi, giardini pubblici, ville comunali, impianti sportivi all’aperto, aree giochi esterne, sottopassi, zone depresse e aree notoriamente soggette ad allagamenti;

a parchi, giardini pubblici, ville comunali, impianti sportivi all’aperto, aree giochi esterne, sottopassi, zone depresse e aree notoriamente soggette ad allagamenti; il divieto di sosta o permanenza in prossimità di alberature, cantieri e strutture provvisorie.

L’invito ai cittadini è alla massima prudenza e a seguire gli aggiornamenti ufficiali, in attesa dell’evoluzione del maltempo nelle prossime ore.



