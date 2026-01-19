Sezioni
Istituzioni

Dai Comuni
19/01/2026 10:15:00

Salemi, stretta su abusi e reati ambientali: 33 sanzioni e 14 veicoli abbandonati rimossi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-01-2026/salemi-stretta-su-abusi-e-reati-ambientali-33-sanzioni-e-14-veicoli-abbandonati-rimossi-450.jpg

Il Comune di Salemi ha chiuso il 2025 con un bilancio fitto di controlli e sanzioni sul fronte della tutela del territorio. Il report diffuso dal Comando della Polizia Municipale parla di 33 persone sanzionate per abusi e reati ambientali, individuate anche grazie all’uso delle telecamere di videosorveglianza installate sul territorio.

 

Un’attività capillare, coordinata dal comandante Luigi Alessi, che ha riguardato diversi ambiti. In particolare sono stati effettuati 14 accertamenti edilizi, con verifiche su presunti abusi, e si è proceduto alla rimozione di 14 veicoli abbandonati, spesso trasformati in vere e proprie discariche a cielo aperto.

 

Numeri che fotografano un’azione di controllo costante e mirata, con l’obiettivo di contrastare comportamenti illeciti e migliorare il decoro urbano. 









