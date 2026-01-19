Sezioni
Cronaca

» Meteo
19/01/2026 10:17:00

Maltempo in Sicilia: ad Alcamo attivato il COC. Cimiteri chiusi, scuole aperte

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-01-2026/maltempo-in-sicilia-ad-alcamo-attivato-il-coc-cimiteri-chiusi-scuole-aperte-450.jpg

Allerta meteo gialla anche nel Trapanese.
Ad Alcamo, il sindaco Domenico Surdi ha firmato l’ordinanza di attivazione del Centro Operativo Comunale (COC) per la gestione preventiva delle emergenze legate al maltempo previsto da oggi, lunedì 19 gennaio, e nei prossimi giorni.

Il provvedimento arriva dopo il bollettino di criticità del Dipartimento della Protezione Civile nazionale, che segnala ordinaria criticità per rischio temporali (allerta gialla) su ampie porzioni della Sicilia, comprese le isole Egadi e l’area nord-occidentale.

 

Cosa prevede l’ordinanza

  •  
  • Cimiteri, parchi, ville comunali e impianti sportivi chiusi
  • Scuole aperte, ma con monitoraggio costante
  • Validità: dalle ore 00.00 del 19 gennaio fino alle ore 16.00 del 21 gennaio

Il sindaco Surdi ha chiarito che eventuali decisioni sulle scuole saranno valutate giorno per giorno, in base all’evoluzione dei bollettini meteo.

 

L’invito ai cittadini

 

L’amministrazione comunale raccomanda comportamenti improntati alla massima cautela, evitando di:

  • sostare vicino a corsi d’acqua
  • attraversare o fermarsi in zone a rischio idrogeologico
  • esporsi inutilmente durante i fenomeni temporaleschi

 

Allerta rossa nel Catanese: evacuazioni ad Acireale

 

Scenario molto più grave sul versante orientale dell’Isola.
Ad Acireale, il sindaco Roberto Barbagallo ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente disponendo l’evacuazione immediata di alcune aree costiere.

 

Zone evacuate

  • Capo Mulini: vie Garitta, Rapallo e Lungomare Martinez
  • Santa Maria La Scala: via Molino

La decisione è legata all’allerta meteo rossa per rischio idrogeologico e idraulico, con forti venti, piogge intense e mareggiate previste dalla mezzanotte del 19 gennaio e fino a domani.

Chi non può trovare una sistemazione autonoma può contattare il Centro Operativo Comunale di Acireale per ricevere assistenza.

 

Scuole chiuse: l’elenco aggiornato per martedì 20 gennaio

 

Il maltempo non risparmia il resto del Sud. In Calabria e in Sicilia cresce il numero dei comuni che hanno già disposto la chiusura delle scuole per domani, con il rischio concreto di uno stop prolungato anche a mercoledì 21 gennaio.

 

In Sicilia scuole chiuse a

  •  
  • Numerosi comuni della provincia di Messina
  • Acireale, Adrano, Giarre, Linguaglossa, San Pietro Clarenza (Catania)
  • Gela, Mussomeli, Niscemi, Riesi (Caltanissetta)
  • Agrigento e diversi centri della provincia
  • Siracusa e tutta la provincia
  • Ragusa e tutta la provincia
  • Pantelleria
  • Cefalù

 

Situazione in evoluzione

 

Il quadro resta estremamente fluido. I sindaci continuano a emanare ordinanze in tempo reale, mentre la Protezione Civile invita a limitare gli spostamenti e a seguire solo le comunicazioni ufficiali.

 









