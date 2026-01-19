Maltempo: nuova ordinanza ad Alcamo, niente raccolta carta a Mazara, porto interdetto

19/01/2026 17:04:00

Si aggrava il quadro del maltempo nel Trapanese. Ad Alcamo, il sindaco Domenico Surdi ha firmato una nuova ordinanza di aggiornamento e integrazione della precedente, disponendo per domani, martedì 20 gennaio, la chiusura di scuole, asili nido, palestre e impianti sportivi comunali.

Il provvedimento arriva alla luce delle ultime valutazioni meteo-idrogeologiche, che indicano un ulteriore peggioramento delle condizioni atmosferiche, con forti venti e possibili precipitazioni intense, tali da aumentare i rischi per la pubblica incolumità.

Cosa prevede l’ordinanza ad Alcamo



chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado

chiusura di asili nido e servizi educativi , pubblici e privati

, pubblici e privati chiusura di tutti gli impianti sportivi , al chiuso e all’aperto, con sospensione di allenamenti e manifestazioni

, al chiuso e all’aperto, con sospensione di allenamenti e manifestazioni divieto di svolgere attività sotto alberature o carichi sospesi

sotto alberature o carichi sospesi interdizione di strade e aree dove gli alberi presentano evidenti rischi di caduta

dove gli alberi presentano evidenti rischi di caduta garantito il transito solo per esigenze essenziali (residenza, lavoro, esercizi commerciali), lungo percorsi brevi e meno esposti

(residenza, lavoro, esercizi commerciali), lungo percorsi brevi e meno esposti cimiteri chiusi, come già stabilito dalla precedente ordinanza

Il Comune invita la popolazione alla massima prudenza, evitando la vicinanza a corsi d’acqua e zone a rischio idrogeologico.

Mazara del Vallo: stop alla raccolta di carta e cartone

A Mazara del Vallo, per motivi di sicurezza legati al forte vento, l’Ufficio Ambiente ha disposto la sospensione della raccolta di carta e cartone per la giornata di martedì 20 gennaio.

Gli utenti, domestici e non domestici, non devono esporre mastelli o contenitori, per evitare che il vento disperda i rifiuti.

La raccolta sarà recuperata giovedì 22 gennaio, con esposizione dei mastelli dalla serata di mercoledì.

Domani resteranno inoltre chiusi al pubblico i Centri comunali di raccolta di:

via Pace

via Impastato

Mazara Due

La riapertura è prevista per mercoledì 21 gennaio.

Porti chiusi: ordinanza della Capitaneria

La Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Mazara del Vallo ha emanato un’ordinanza urgente che dispone la totale interdizione degli ambiti portuali per le giornate del 19 e 20 gennaio, a causa delle avverse condizioni meteomarine.

Porti interessati

Porto Nuovo di Mazara del Vallo

Approdo turistico di San Vito

Porticciolo di Marinella di Selinunte

È vietato l’accesso veicolare e pedonale, la sosta e la permanenza su banchine, moli, piazzali, dighe e opere foranee. Il provvedimento è motivato dal rischio di violente mareggiate, sormonto delle onde, detriti e raffiche di vento.

Sono previste deroghe solo per mezzi di soccorso, servizi essenziali e, previa comunicazione, per gli equipaggi dei pescherecci che devono rinforzare gli ormeggi.

Il Trapanese entra così in una fase di massima allerta, con misure straordinarie a tutela della sicurezza pubblica. La situazione resta in costante evoluzione e sarà aggiornata in tempo reale.



