Marsala, addio a Vincenzo Grupposo

19/01/2026 09:13:00

È mancato all’affetto dei suoi cari Vincenzo Grupposo, uomo di profonda fede e di grande bontà d’animo. Con la sua vita ha testimoniato l’amore verso il prossimo, dedicandosi con generosità agli altri e lasciando un segno profondo in quanti lo hanno conosciuto.

Lo ricordano con immenso affetto la moglie Maria Rosa, la figlia Giada con il marito Luigi, i nipoti Mario e Natalia, insieme a tutti coloro che gli hanno voluto bene.

I funerali saranno celebrati il 20 gennaio alle ore 11.00 presso la Chiesa dell’Addolorata.

Il servizio funebre è svolto da Grupposo Onoranze Funebri.