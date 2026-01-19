Sezioni
Se ne sono andati
19/01/2026 09:13:00

Marsala, addio a Vincenzo Grupposo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-01-2026/marsala-addio-a-vincenzo-grupposo-450.jpg

È mancato all’affetto dei suoi cari Vincenzo Grupposo, uomo di profonda fede e di grande bontà d’animo. Con la sua vita ha testimoniato l’amore verso il prossimo, dedicandosi con generosità agli altri e lasciando un segno profondo in quanti lo hanno conosciuto.

 

Lo ricordano con immenso affetto la moglie Maria Rosa, la figlia Giada con il marito Luigi, i nipoti Mario e Natalia, insieme a tutti coloro che gli hanno voluto bene.

 

I funerali saranno celebrati il 20 gennaio alle ore 11.00 presso la Chiesa dell’Addolorata.

 

Il servizio funebre è svolto da Grupposo Onoranze Funebri. 


