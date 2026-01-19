Marsala, addio a Vincenzo Grupposo

È mancato all’affetto dei suoi cari Vincenzo Grupposo, uomo di profonda fede e di grande bontà d’animo. Con la sua vita ha testimoniato l’amore verso il prossimo, dedicandosi con generosità agli altri e lasciando un segno profondo in quanti lo hanno conosciuto.
Lo ricordano con immenso affetto la moglie Maria Rosa, la figlia Giada con il marito Luigi, i nipoti Mario e Natalia, insieme a tutti coloro che gli hanno voluto bene.
I funerali saranno celebrati il 20 gennaio alle ore 11.00 presso la Chiesa dell’Addolorata.
Il servizio funebre è svolto da Grupposo Onoranze Funebri.