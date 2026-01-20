Sezioni
Sport

» Basket
20/01/2026 15:45:00

Basket Serie C, gara Cus Palermo–Virtus Trapani da ripetere: il club trapanese fa ricorso

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-01-2026/1768920384-0-basket-serie-c-gara-cus-palermo-virtus-trapani-da-ripetere-il-club-trapanese-fa-ricorso.jpg

Il Giudice Sportivo Regionale ha disposto la ripetizione integrale della gara di Serie C tra Automondo Virtus Trapani e Cus Palermo, disputata il 17 gennaio 2026 al Palacus.
Una decisione che ha spinto il club trapanese ad annunciare ricorso alla Corte Sportiva d’Appello.
La partita era stata sospesa sul 58-71 per Trapani, a 7 minuti dalla fine.

La decisione del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo ha stabilito che la gara venga rigiocata per intero, ripartendo dallo 0-0 e per tutti i 40 minuti di gioco.
Una scelta che la Virtus Trapani definisce priva di buon senso e penalizzante per una squadra che aveva già indirizzato l’incontro sul campo.

La sospensione al 33° minuto

Il match era stato interrotto al 33° minuto per gravi episodi di violenza e invasione di campo avvenuti sugli spalti.
Secondo quanto riportato nel referto, soggetti non identificati sono entrati nel palazzetto durante il quarto periodo di gioco.

L’aggressione in tribuna

Gli individui hanno aggredito con calci e pugni i sostenitori della squadra ospite, provocando ferite.
Dopo pochi minuti si sono allontanati.

Gli arbitri hanno escluso che i responsabili fossero riconducibili alla tifoseria del Cus Palermo.
L’episodio è stato inquadrato come un atto di violenza commesso da delinquenti.

La richiesta di forza pubblica

Nel provvedimento si evidenzia che la squadra di casa aveva regolarmente richiesto l’intervento della forza pubblica.
Nonostante questo, il Giudice Sportivo ha disposto la ripetizione dell’incontro.

Le critiche della Virtus Trapani

Nel comunicato, la società trapanese parla di una decisione che vanifica quanto costruito sul campo da atleti e staff.
La Virtus sottolinea come l’interruzione non sia stata causata da tifosi trapanesi.

Il club teme inoltre un precedente pericoloso, che potrebbe legittimare la ripetizione delle gare ogni volta che una squadra si trovi in svantaggio.

Spese di viaggio rimborsate

Contestualmente alla decisione, il Giudice Sportivo ha disposto che il Cus Palermo rimborsi all’Automondo Virtus Trapani le spese di viaggio sostenute.

Il ricorso alla Corte Sportiva d’Appello

La società ha annunciato che presenterà ricorso alla Corte Sportiva d’Appello contro il provvedimento.
Resta ora in attesa della comunicazione ufficiale sulla data e sulle modalità del ricorso.

Cosa succede adesso

Nei prossimi giorni si conosceranno i tempi del ricorso e le decisioni della Corte Sportiva d’Appello.
Solo allora sarà chiaro se la gara verrà effettivamente rigiocata o se il risultato maturato sul campo potrà essere riconosciuto.



